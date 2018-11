On nous casse le moral : Israël s’entend bien avec les gouvernements patriotes en Europe ; au nez et surtout à la barbe des autres…

Déclarations très pro-israéliennes du président tchèque

Miloš Zeman arrive lundi en Israël pour une visite officielle

Miloš Zeman a également évoqué le conflit israélo-palestinien: “Permettez-moi d’être un peu provocateur. Je pense que la solution à deux Etats est impossible. Je ne pense pas qu’il doive y avoir deux Etats indépendants (…) A Gaza, il y a un régime terroriste avec le Hamas. Peut-on négocier avec des terroristes? Non, assurément. Il faut le combattre. Et de l’autre côté, avec l’Autorité Palestinienne, il n’y a pas d’élections libres, le président Abbas règne bien au-delà de son mandat légal. Pourquoi négocier avec une instance et des dirigeants non-démocratiques??”

Le président tchèque est connu pour ses prises de position nettement pro-israéliennes et son amitié pour le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

https://lphinfo.com/declarations-tres-pro-israeliennes-du-president-tcheque/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+quotidienne