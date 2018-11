Sept ans au toupet : comment le dalaï-lama et la théologie biblique envoient promener Bergoglio sur la question honteuse et bonimenteuse des migrants…

Steve Turley

Le dalaï-lama, chef spirituel du bouddhisme tibétain, a pris la parole lors d’une conférence à Malmo en Suède. Il s’agit de la troisième ville de Suède, connue pour sa densité d’immigration très élevée. Elle compte une population d’immigrés démesurée, et il a fait des commentaires très intéressants sur l’immigration à la lumière des récentes élections en Suède, où le parti démocrate suédois, parti anti-immigration et nationaliste populiste, a obtenu un soutien considérable, recueillant 18% des suffrages. Ceux d’entre vous qui ont été déçus par le résultat, qui souhaitent voir les démocrates suédois faire encore mieux, gardez à l’esprit qu’ils ont obtenu 17% des voix; C’était plus que la Ligue de Matteo Salvini ou la Lega sont revenues en mars lors de leurs élections nationales en Italie. Maintenant, ils votent à l’approbation de 30%. Alors patience, sauterelle, patience. Le Dalaï Lama a déclaré, et je pense que cela a pris beaucoup de monde, car ils le voient principalement comme un parti pris de la gauche politique en matière de droits de l’homme, par exemple, il a déclaré que l’Europe appartenait aux Européens. L’Europe appartient aux Européens et, bien qu’ils aient l’obligation morale de recevoir des réfugiés, de les aider et de les éduquer, quels que soient ces réfugiés qui sont moralement obligés de retourner dans leur pays, de les aider à se développer et de s’appuyer sur eux-mêmes nations. En d’autres termes, je pense que le dalaï-lama a dit quelque chose de très profond ici; il a déclaré en effet que cette fuite massive de réfugiés hors de leurs pays d’origine, bien que compréhensible étant donné les conditions absolument sans ressources qui se sont produites en grande partie à travers l’Occident et, en particulier, les néo-libéraux américains, interventions néo-conservatrices en matière de politique étrangère en Libye et en Syrie, etc., les réfugiés peuvent s’avérer tout à fait égoïstes s’ils abandonnent leur patrie. Ils doivent retourner chez eux et aider leur propre peuple, leur famille élargie, leur tribu et leurs parents avec lesquels ils sont intrinsèquement liés. Il a dit que cela fonctionne dans l’autre sens. L’Allemagne est l’Allemagne; L’Allemagne ne peut jamais être un pays arabe. Il ne partage en rien le moindre lien culturel, politique, ethnique, traditionnel ou historique avec les populations arabes. L’Allemagne est l’Allemagne, l’Autriche est l’Autriche, l’Europe appartient et est composée d’Européens. Et toute cette notion que la culture, les coutumes et les traditions importent peu, tout ce dont vous avez besoin est transculturelle, conception transnationale des droits de l’homme et d’un système économique et politique d’inspiration scientifique qui ne fait que se superposer à toutes les cultures, indépendamment de leur spécificité économique et politique et de leurs coutumes, il s’agit d’une idéologie mondialiste libérale occidentale absolument irréaliste et insoutenable. Ce n’est pas naturel mais plutôt superposé. En effet, il s’agit d’une forme de colonisation moderne, d’un impérialisme culturel moderne. Inutile de dire que beaucoup de nos élites libérales occidentales se moquent du Dalaï Lama et le ridiculisent en affirmant qu’il est lui-même raciste, il dit qu’il est en train de devenir la marionnette des nationalistes et des populistes, etc. Certains ont fait remarquer que c’était précisément ce que disait la propagande communiste chinoise, n’est-ce pas? Ces libéraux de gauche copient littéralement la rhétorique marxiste meurtrière chinoise. Quoi qu’il en soit, le dalaï-lama n’est pas seul en ce qui concerne ses notions d’immigration inspirées par le bouddhisme. Je ne sais pas combien d’entre vous se souviennent de la fameuse Tiger Mom, Amy Chua, professeure à Harvard qui a écrit The Battel Hymn of the Tiger Mothers. Elle a en fait écrit sur le tribalisme aux États-Unis et sur ce qu’elle recommanderait comme politique d’immigration sensée et réaliste ici aux États-Unis; il incluait des éléments tels que les normes d’admission qui privilégient les compétences professionnelles par rapport au statut de pays du tiers monde et aux liens familiaux, avec les bébés d’ancrage, etc. chaque immigrant devrait être obligé de parler anglais et d’être éduqué aux vertus civiques de la nation, et toutes les lois sur l’immigration devraient être strictement appliquées. À qui cela ressemble-t-il? Donald Trump? Ou dans son contexte européen, Victor Orban ou Matteo Salvini? Marine Le Pen, et MAINTENANT bien sûr le Dalaï Lama. Que cela nous plaise ou non, nous nous dirigeons vers une conception beaucoup plus nationaliste, populiste et traditionaliste de l’immigration. C’est là que le monde tourne; En fait, nous en avons déjà parlé. L’année 2016 a été désignée par une publication comme «l’année du mur», car les éditeurs ont constaté que partout où ils regardaient dans le monde, les murs des frontières montaient et ne s’effondraient pas. Maintenant, ne dites pas cela au pape François. Le pape François a l’impression que le monde devient de plus en plus homogène. il soutient que nous devons surmonter nos peurs irrationnelles et pécheuses de l’immigrant. En fait, le pape est allé jusqu’à prétendre que le populisme nationaliste et ses politiques d’immigration créaient une forme de psychose de masse! Il insiste sur le fait que la dignité d’une personne n’a rien à voir avec son statut de citoyen, de migrant ou de réfugié. Sauver la vie de quelqu’un (notez qu’il s’agit toujours de quelqu’un, pas de dizaines de milliers), mais sauver la vie de quelqu’un fuyant la guerre et la pauvreté est un acte d’humanité. Vous savez, ce qui est aussi un acte d’humanité, c’est que cette personne, cette personne, retourne aider ses semblables et ne les abandonne pas; C’est le point aveugle du pape François que les commentaires du dalaï-lama sont, à mon avis, révélateurs. Il existe également un autre angle mort important en ce qui concerne ce pape actuel, qui d’ailleurs ne survivra peut-être pas aux scandales sexuels actuels qui ébranlent l’église catholique mondiale; c’est ce que dit la Bible à propos de l’immigration clandestine. Une étude importante de l’érudit de l’Ancien Testament, James K. Hoffmeier, fournit des éclaircissements sur cette question. Hoffmeier soutient que les passages de l’Ancien Testament invoqués par le pape et d’autres chrétiens de gauche, comme justification de l’amnistie, traitent en réalité du traitement réservé aux immigrés autorisés à rester sur la terre d’Israël (cf. Deut. 10: 18-19 ). Il distingue trois termes hébreux: ger, ekhar et zar. Le terme ger est généralement traduit par «alien» dans nos Bibles anglaises, tandis que nekhar et zar sont tous deux rendus par «foreigner». Le point important est que les termes sont utilisés différemment dans les Ecritures. Donc, alors que Nekhar et zar fait référence aux personnes qui ne font que traverser une terre étrangère, …………. ger se réfère aux résidents étrangers qui restent dans le pays pendant une période prolongée, peut-être pour le reste de leur vie. Voici la clé; ils restent dans le pays avec leur permission. Hoffmeier donne l’exemple de Joseph qui demande à sa famille la permission de Pharaon de s’installer en Égypte. Et Pharaon leur donna à leur tour le pays de Goshen (Gn 47: 5-7). Ainsi, au fur et à mesure que Hoffmeier se développe, la loi sur la mosaïque ordonne aux Hébreux de traiter le ger, l’immigrant autorisé à rester dans le pays, et de traiter celui-ci de manière juste et compatissante, en ayant pleinement accès aux structures sociales. d’Israël. Mais à son tour, le ger est également obligé de vivre selon les lois d’Israël! Le ger doit obéir aux lois du pays, dont le premier consiste à obtenir la permission d’y être. Hoffmeier observe également qu’aucune de ces dispositions n’est étendue au nekhar et au zar, Israël n’est nullement tenu par l’obligation divine de les accueillir de manière spécifique en dehors du respect mutuel de leurs semblables. Mais ils n’ont certainement pas droit aux avantages d’être citoyen d’Israël. Hoffmeier conclut que ces chrétiens, comme notre pape actuel, appliquent à tort les passages bibliques concernant les immigrants LEGAUX, ceux qui ont la permission d’être là, ils appliquent ces passages à des personnes illégales. l’immigration ou ceux qui se présentent à la frontière et revendiquent le statut de réfugié. Un immigrant est différent d’un étranger. un étranger ne fait que traverser la terre sans aucun avantage pour le citoyen alors qu’un immigrant envisage de rester indéfiniment – et la clé ici est – avec sa permission. Si l’immigrant dans les Ecritures est obligé de suivre les lois d’Israël, comment alors une personne peut-elle suivre les lois du pays qui est ici illégalement? Comment un immigrant clandestin respecte-t-il les lois du pays? Par définition, il ou elle ne peut pas. Le simple fait est que la Bible n’élimine jamais les frontières; cela les redéfinit certes, mais cela ne les élimine jamais. Il n’y a pas d’entrées ouvertes sans entrave dans les Ecritures. Ceci est bien sûr tout particulièrement vrai pour Israël, mais cela vaut également pour l’église. Les lettres de Paul établissent des frontières très claires entre la vie chrétienne et la vie païenne, et même la vie juive. Et en ce qui concerne les frontières nationales, la question est bibliquement et historiquement celle de la sécurité nationale, ce que l’Église a historiquement affirmé comme juste et bon. La protection des citoyens d’une nation, en particulier des faibles et des infirmes, est le devoir moral de toute nation, en particulier de la chrétienté. Je l’ai entendu mis de cette façon. La nuit, je ferme la porte de ma maison à clef, non pas parce que je déteste les gens à l’extérieur, mais parce que j’aime les gens à l’intérieur. Nous vivons en effet à une époque bizarre lorsqu’un dirigeant mondial majeur bouddhiste sonne plus chrétien que le pape. http://katehon.com/article/dalai-lama-vs-pope-francis-immigration