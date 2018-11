Jeffrey Amherst et la guerre biologique ; quand la diabolique Angleterre montre encore l’exemple en exterminant les Indiens par la variole…

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffery_Amherst,_1st_Baron_Amherst#Biological_warfare_involving_smallpox

Guerre biologique impliquant la variole [ modifier ]

L’un des problèmes les plus connus et les mieux documentés de la guerre de Pontiac était l’utilisation d’ une guerre biologique contre les Amérindiens. Amherst lui-même en fit la suggestion dans des lettres au colonel Henry Bouquet . [24] Amherst, après avoir appris que la variole avait éclaté dans la garnison de Fort Pitt , et après avoir appris la perte de ses forts à Venango , Le Boeuf et Presqu’Isle , écrivit au colonel Bouquet [25].

« Ne pourrait-on pas imaginer envoyer la petite vérole parmi les tribus indiennes désaffectées? Nous devons à cette occasion utiliser tous les stratagèmes en notre pouvoir pour les réduire. »

Bouquet, qui marchait déjà pour soulager Fort Pitt, approuva cette suggestion dans un post-scriptum lorsqu’il répondit à Amherst quelques jours plus tard, le 13 juillet 1763: [1]

« PS, je vais essayer d’inciter les Indiens au moyen de couvertures qui pourraient tomber entre leurs mains, en prenant garde toutefois de ne pas attraper la maladie moi-même. Comme il est dommage de s’opposer à de bons hommes, j’aimerais que nous puissions nous en servir de la méthode espagnole et traquez-les avec des chiens anglais. Appuyés par des rangers et un cheval de lumière, qui, selon moi, extirperait ou supprimerait cette vermine. »

En réponse, également en post-scriptum, Amherst a répondu: [1]

« PS Vous ferez bien d’essayer d’innoculer [sic] les Indiens au moyen de couvertures, ainsi que d’essayer toutes les méthodes qui peuvent servir à extirper cette race exécrable. Je devrais être très heureux que votre plan pour les chasser par des chiens pourrait prendre effet, mais l’Angleterre est trop éloignée pour y penser à présent. »

Les historiens Elizabeth Fenn et Benedict Kiernan ont montré: « Fort Pitt avait anticipé ces ordres. En rapportant des pourparlers avec des chefs du Delaware le 24 juin, un commerçant [William Trent] a écrit: » Nous leur avons donné deux couvertures et un mouchoir du petit Hôpital Pox. J’espère que ça aura l’effet désiré. Les registres de l’hôpital militaire confirment que deux couvertures et des mouchoirs ont été «enlevés à des personnes de l’hôpital pour transmettre la variole aux Indiens». Le commandant du fort a payé pour ces articles, qu’il a certifiés avoir «pour les utilisations susmentionnées». L’historienne Elizabeth Fenn a documenté « l’éruption de la variole épidémique » parmi les Indiens du Delaware et Shawnee à proximité, à peu près au moment où les couvertures ont été distribuées. » [25] [26]

Amherst a été convoqué à la maison, apparemment pour qu’il puisse être consulté sur les futurs plans militaires en Amérique du Nord, et a été remplacé pro tempore comme commandant en chef, Amérique du Nord par Thomas Gage . Amherst espérait être félicité pour sa conquête du Canada. Cependant, une fois à Londres, il lui fut demandé de rendre compte de la récente rébellion amérindienne. [27] Il a été contraint de défendre sa conduite et a dû faire face aux plaintes de William Johnson et de George Croghan , qui ont fait pression sur la chambre de commerce pour que celui-ci le remplace et le remplace définitivement par Gage. Il a également été sévèrement critiqué par les subordonnés militaires des deux côtés de l’Atlantique. [28] Néanmoins, Amherst est promu lieutenant-général le 26 mars 1765 [29] et devient colonel du 3e régiment de fantassins en novembre 1768 [30].

Le 26 mars 1767, Jeffrey Amherst épousa Elizabeth, fille du général George Cary ( Joshua Reynolds , 1767).

Jeffrey Amherst, 1er Baron Amherst

Le 22 Octobre 1772, Amherst a été nommé lieutenant-général de l’artillerie , [31] et il a gagné bientôt la confiance de George III, qui avait d’ abord espéré la position irait à un membre de la famille royale . [32] Le 6 novembre 1772, il est devenu membre du Conseil privé . [33]

Guerre d’indépendance américaine [ modifier ]

Article principal: Guerre d’indépendance américaine

Amherst fut élevé à la pairie le 14 mai 1776, en qualité de baron Amherst, de Holmesdale dans le comté de Kent . [34] Le 24 mars 1778, il est promu général général [35] et, en avril 1778, il devient commandant en chef des Forces , ce qui lui permet de siéger au Cabinet . [30]

En 1778, lorsque le commandant britannique en Amérique du Nord, William Howe , demanda à être relevé, Amherst fut considéré comme un remplaçant par le gouvernement: cependant, son insistance selon laquelle il faudrait 75 000 soldats pour vaincre complètement la rébellion n’était pas acceptable pour le gouvernement. et Henry Clinton a été choisi à la place de Howe aux États-Unis. [36] À la suite du revers britannique à Saratoga , Amherst a plaidé avec succès pour une guerre limitée en Amérique du Nord, conservant son emprise le long de la côte, défendant le Canada, l’ est et l’ ouest de la Floride et les Antilles tout en intensifiant ses efforts. [37] Le 7 novembre 1778le roi et la reine se rendirent à Amherst chez lui, à Montreal Park , dans le Kent [38] . Le 24 avril 1779, il devint colonel de la 2e troupe des Horse Grenadier Guards . [39]