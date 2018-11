Jane Austen et la nullité de la conversation mondaine

Raison et sentiment, XXXIV

John Dashwood n’avait, pour son compte, pas grand-chose à dire qui valût d’être entendu, et sa femme en avait encore moins. Mais il n’y avait là nulle honte particulière, car il en était très sensiblement de même de la plupart de leurs invités, qui étaient tous en proie à l’une de ces incapacités d’être agréable : manque d’intelligence, qu’elle fût naturelle ou éduquée, manque d’élégance, manque d’entrain, ou manque de sang-froid. Quand les dames se retirèrent au salon, après le dîner, cette indigence fut particulièrement manifeste, car les messieurs avaient, en vérité, fourni à la conversation quelque diversité, – la diversité de la politique, celle de la clôture des terres, et celle du dressage d’un cheval, – mais dès lors tout cela était fini, et un seul sujet retint l’attention des dames jusqu’à ce qu’on servît le café : ce fut la taille comparée de Harry Dashwood et du second fils de lady Middleton, qui étaient à peu près du même âge. Si les deux enfants avaient été là, l’affaire eût pu être déterminée trop facilement en les mesurant immédiatement ; mais comme Harry seul était présent, ce ne furent qu’affirmations conjecturales de part et d’autre, et toutes eurent le droit d’être également assurées dans leur opinion et de la répéter mainte et mainte fois, aussi souvent qu’il leur plut.