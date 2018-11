Fessée interdite : du progrès, certes, mais le mieux serait d’interdire les parents qui vont avec, de fabriquer les enfants à la chaîne comme dans Matrix et de confier leurs cerveaux directement aux ordinateurs lucifériens. Rassurez-vous, on s’en rapproche.

Voici quelques extraits d’Aldous Huxley. On ne va pas commenter ces lignes immortelles (Brave new worldrevisited, 1957). Huxley rappelle :

Mais il fait un constat après la guerre, comme Bertrand de Jouvenel :

« Vingt-sept ans plus tard, dans ce troisième quart du vingtième siècle après J-C. et bien longtemps avant la fin du premier siècle après F. , je suis beaucoup moins optimiste que je l’étais en écrivant ‘Le Meilleur des Mondes’. Les prophéties faites en 1931 se réalisent bien plus tôt que je le pensais. L’intervalle béni entre trop de désordre et trop d’ordre n’a pas commencé et rien n’indique qu’il le fera jamais. En Occident, il est vrai, hommes et femmes jouissent encore dans une appréciable mesure de la liberté individuelle, mais même dans les pays qui ont une longue tradition de gouvernement démocratique cette liberté, voire le désir de la posséder, paraissent en déclin. Dans le reste du monde, elle a déjà disparu, ou elle est sur le point de le faire. Le cauchemar de l’organisation intégrale que j’avais situé dans le septième siècle après F. a surgi de lointains dont l’éloignement rassurait et nous guette maintenant au premier tournant. »