Le monde libre célèbre nos gilets jeunes. Grasset : « la France a retrouvé une place de choix, presque d’inspiratrice, dans ce mouvement général de contestation, ressuscitant pour ce pays une position historique classique centrale dans les grands moments historiques de rupture. »

https://www.maurizioblondet.it/macron-ha-infiltrato-agenti-spaccatutto-nella-manifestazione-gilet-gialli/

https://www.maurizioblondet.it/perche-occorre-la-rivoluzione/

GRASSET

Avec le mouvement des “gilet-jaunes”, la France a retrouvé une place de choix, presque d’inspiratrice, dans ce mouvement généralde contestation, ressuscitant pour ce pays une position historique classique centrale dans les grands moments historiques de rupture. Bien entendu, cette dynamique se fait contre et en dépits de directions et de personnels politiques parvenus au bout de leur effondrement intellectuel et psychologique, avec l’influence à mesure…

http://www.dedefensa.org/article/tc65-dissolution-du-monde

http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/29-11-2018/142070-revolution-0/