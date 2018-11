Un noble officier gendarme : « Alors j’en appelle aux chefs d’unité : rappelez vos hommes à la déontologie du maintien de l’ordre. Ne frappez pas ceux d’en bas qui vous respectent pour satisfaire ceux d’en haut qui vous méprisent. Le mouvement actuel va perdurer, alors bon courage à tous et sachez être durs avec les forts et indulgents avec les faibles. »

Coup de gueule d’un ancien chef militaire.

Les vidéos virales qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux montrant des violences faites par les forces de l’ordre sur des gilets jaunes non violents m’obligent à sortir de ma réserve.

Ayant servi 35 ans la France sous l’uniforme de la Gendarmerie Nationale dont de nombreuses années à la tête d’unités d’intervention, je sais combien il peut être difficile de concilier le respect des directives étatiques données et l’accomplissement de la mission sans qu’il y ait de débordements.

Néanmoins, je tiens à rappeler un adage important : Force doit toujours rester à la Loi mais sans violences inutiles…

Donner des coups de pied et coups de matraques à des seniors sans défense, les gazer à bout touchant aux diffuseurs lacrymogènes, les frapper au sol, ce n’est pas digne de représentants de la Loi.

Les CRS et les gendarmes mobiles doivent garder leur force et leur dynamisme pour affronter les casseurs de tout bord qui eux sont équipés pour en découdre, et les casseurs de ces derniers jours doivent être mis hors d’état de nuire sans aucune mansuétude.

Actuellement, c’est le peuple de France qui est dans la rue (regardez bien les visages des gilets jaunes…) ; ce n’est pas de la racaille, ce ne sont pas des hors-la-loi…Ce sont des gens qui demandent simplement à vivre de leur travail – ils payent leurs impôts, ils payent leurs PV, ils payent leurs taxes -. Ce ne sont pas des assistés du système…

Alors j’en appelle aux chefs d’unité : rappelez vos hommes à la déontologie du maintien de l’ordre. Ne frappez pas ceux d’en bas qui vous respectent pour satisfaire ceux d’en haut qui vous méprisent.

Le mouvement actuel va perdurer, alors bon courage à tous et sachez être durs avec les forts et indulgents avec les faibles.

Note de la rédaction de Profession-Gendarme :

Un CRS à Paris, qui n’avait pas encore lu le « coup de gueule » du Colonel a eu un très beau geste. Voyez la vidéo sur le lien suivant : http://www.profession-gendarme.com/gilets-jaunes-une-video-qui-montre-que-nos-force-de-lordre-savent-aussi-avoir-de-la-compassion/

