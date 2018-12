Une honnête proposition du parlement européen : le camp de concentration pour les 464 millions d’européens anti-migrants. On est rassurés pour la relance des travaux publics…

Européens préoccupés par les frontières, la langue et la culture peuvent se retrouver bientôt dans le siège chaud après politicien néerlandais et membre du Parlement européen Marcel de Graaff a émis un sérieux avertissement sur la « définition du discours de haine » qui criminalisent la parole opposition à la migration de masse , comme la première fois par Joe Schaeffer de LibertyNation .

Lors d’une conférence de presse, M. de Graaff a sonné l’alarme lors d’une conférence internationale à Marrakech, au Maroc, les 11 et 12 décembre, au cours de laquelle le Pacte mondial des Nations Unies pour une migration sûre, ordonnée et régulière doit être signé. Bien que le pacte soit censé être non contraignant, il est censé jeter les bases d’une campagne orwellienne visant à cimenter la migration de masse en tant que droit de l’homme légalement au-dessus de toute critique.

« L’un des éléments fondamentaux de ce nouvel accord est l’extension de la définition du discours de haine» , déclare de Graaff . «L’accord veut criminaliser le discours sur la migration. La critique de la migration deviendra une infraction pénale. Les médias qui laissent place à des critiques sur les migrations peuvent être fermés. ”- LibertyNation