Le général Gallois et la trahison de Raymond Aron, agent stipendié par la CIA et les puissances anglo-saxonnes, par Philippe Grasset

il existe des vérités qui projette quelques ombres sur ce tableau presque parfait d’équilibre d’une carrière qui prétend, ou prétendait approcher une sorte de perfection opérationnelle faite de mesure et de sagesse, qui aurait ainsi substantivé le libéralisme vécu dans toute sa plénitude intellectuelle ; tant il est vrai que Raymond Aron fut aussi, et certains seraient fondés de proposer “d’abord”, ce qu’on nomme “un agent stipendié” d’une influence étrangère au pays dont il prétendait être l’un des grands “spectateurs engagés” et au nom d’une doctrine dont il affirmait la vertu intrinsèque. (Cette position faisait partie d’une structure d’une puissance considérable, opérationnalisant l’influence US sur le monde occidental par le moyen de la “guerre culturelle” menée par la CIA durant la Guerre froide [voir le 30 décembre 2001, sur le livre de Frances Stonor Saunders de 1999 Who Paid the Piper ?, – traduit en français en 2003, Qui mène la danse ? La CIA et la Guerre froide culturelle].)

L’influence de Raymond Aron est aujourd’hui un soubassement incontestable de la situation politico-intellectuelle française, Aron ayant à cet égard définitivement vaincu Sartre. Nous vivons une époque “aronienne”, mais poussée à l’extrême de toutes les conséquences de sa logique et dont on découvre par conséquent la potentialité catastrophique qu’il aurait été absurde d’évoquer lors de son vivant ; le diable est non seulement dans les détails, il est aussi dans les enchaînements directs et indirects des conséquences. (C’est sans doute pour eux, par prémonition, que Bossuet écrivit, – citation fameuse par les temps qui courent: «Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu’ils en chérissent les causes».)

C’est à cause de ce que nous distinguons comme la persistance “aronienne” de nos temps que les précisions détaillées ici n’ont pas qu’un intérêt “anecdotique” et historique, sinon en prenant comme il le faut l’“anecdote” et l’histoire, comme des composants continués de notre situation présente. C’est bien cette permanence de l’influence directe et indirecte de Raymond Aron qui nous a conduit à proposer deux textes qui s’attachent à ces “quelques ombres” mentionnées plus haut et qui sont signalées par Badia Benjelloun, tant il est vrai que toutes les innombrables et admirables vertus de l’homme se trouvent, avec ce cas, assez gravement et justement soumises à une interrogation légitime.

Le premier n’est qu’un rappel d’un texte déjà mis en ligne (le 4 novembre 2007), qui est un extrait des mémoires du général Pierre-Marie Gallois, Le sablier du siècle(L’Âge d’Homme, 1999). Gallois, contemporain de Raymond Aron, et en un sens son adversaire du point de vue de la doctrine stratégique, était perdant d’avance face à Aron bien qu’il représentât sans aucun doute, dans cet affrontement, une vérité pure contre une vérité frelatée. Gallois, théoricien de la dissuasion, conseiller du général de Gaulle, homme honnête avec la ferveur que donne la sensation de ne pas trahir la vérité qu’on a rencontrée, Gallois n’avait pas la faveur des salons. Raymond Aron, lui, derrière une modestie de comportement qui est d’autant plus compréhensible qu’on a son laisser-passer dans sa poche, disposait complètement de cette faveur. L’extrait que nous publions du livre de Gallois explique pour une bonne part cette faveur, qui fonctionne toujours, aujourd’hui, selon les mêmes critères qui sont ceux du “parti de l’étranger” aujourd’hui constitué en “parti des salonards” (ceux des salons).

Aron dans le Le sablier du siècle

« J’ai raconté, dans le chapitre consacré à la campagne pour l’atome national, combien Aron m’avait pressé d’écrire un livre sur la stratégie de l’atome, lequel par le biais de l’exposé des nouvelles conditions de la sécurité en France — mon objectif — justifierait la politique nucléaire des Etats-Unis — ce qui était son objectif — à l’époque, politique d’engagement inconditionnel aux côtés des alliés européens et de représailles nucléaires immédiates à tout empiétement territorial soviétique. Un an après la rédaction de cet ouvrage, J. F. Kennedy s’installait à la Maison-Blanche au moment où l’Amérique prenait conscience qu’elle était désormais à portée des missiles balistiques soviétiques. Elle modifia sa stratégie et, légitimement, d’inconditionnelle, la garantie qu’elle avait donnée à ses alliés européens devint conditionnelle. Le général de Gaulle en tira les conséquences que l’on connaît. Mais Raymond Aron, fidèle aux desseins de Washington et à ses volte-face, condamna la thèse que j’avais soutenue et qu’il avait chaleureusement approuvée (1) alors qu’elle n’était pas contraire à la stratégie des Etats-Unis. J’en fus surpris.

» Tout s’éclaira, en 1963, grâce au colonel Robert Kintner, un de mes anciens collègues rencontré au SHAPE et au Pentagone au cours des années 50. Kintner était l’auteur d’un ouvrage sur le combat terrestre et la menace nucléaire (2). Il dirigeait un centre d’analyse à Philadelphie et publia dans les revues spécialisées d’outre-Atlantique de nombreuses études sur la tactique. De passage à Paris et alors qu’il était descendu à l’hôtel Castiglione, Kintner demanda à me voir. C’était un dimanche et le rendez-vous fut fixé en fin d’après-midi, après le retour de la campagne. Je le trouvai en bonne compagnie; des livres, des journaux éparpillés autour de son fauteuil et une bouteille de whisky bien entamée. Il m’entretint aussitôt de ses projets: contribuer à l’éducation stratégique des Européens, plus particulièrement sur le continent, faire apprécier l’Otan et justifier ses exigences stratégiques; à Londres, l’Institut d’Alastair Buchan faisait du bon travail… mais trop “élitiste”… l’ensemble de la population devait être informé… périls et remèdes mis à sa portée. Désapprouvant l’abandon de l’“inconditionnalité” et le recours aux pauvres artifices de la “riposte adaptée” de la nouvelle équipe dirigeante américaine, je lui répondis que de nouveaux efforts seraient bien inutiles et que, du reste, cette forme de propagande irait même à l’encontre des objectifs que visait mon interlocuteur. D’ailleurs, ajoutais-je, même Raymond Aron et ses amis, qui s’efforcent d’expliquer la stratégie américaine et d’y rallier l’opinion, trouveraient superflu et maladroit d’en remettre encore. C’est alors que Kintner, mécontent, me dit: “…Raymond Aron sera bien obligé d’être d’accord. C’est moi qui lui apporte, pour ses publications, l’argent de la CIA”.

» Un quart de siècle plus tard, à l’occasion d’une étude sur la revue Preuves dont Raymond Aron était la “figure de proue” selon André Laurens, celui-ci, dans les colonnes du Monde (3), écrivait: “la tare de Preuves, à l’époque, était d’être financée par de l’argent américain, dans une perspective d’opposition politique et culturelle exercée par le ‘camp progressiste’. Il est vrai que la revue devait son existence au soutien financier d’un programme américain dans le cadre de la lutte idéologique que se livraient les deux grandes puissances… une des productions du ‘Congrès pour la liberté de la culture’, organisation financée par le syndicalisme américain et la CIA”.

» Avec raison, Alain-Gérard Slama écrira dans Le Figaro (4) : “…faute d’une quelconque initiative européenne, la résistance culturelle fut alimentée par l’argent américain — la CIA pour l’appeler par son nom…” En 1966, la révélation, par le New York Times, de l’activité “culturelle” de la CIA en Europe tarit la source financière… Preuves fut vendue à un groupe de presse. Son créateur, François Bondy, avait eu le rare bonheur, comme d’ailleurs Labarthe, à Londres, de réunir, à côté de celle d’Aron de prestigieuses signatures: Hannah Arendt, George Orwell, Denis de Rougemont, David Rousset, Manes Sperber… Mais ainsi s’explique l’hostilité permanente de Raymond Aron à la politique étrangère du général de Gaulle et ses attaques, dans les colonnes du Figaro, de la force nucléaire française. Celle-ci irritait profondément Washington et il convenait d’être à l’unisson avec le pourvoyeur de fonds. Le revers de la médaille que la postérité accroche au cou des hommes de grand talent, c’est que leur audience suscite un intérêt qui, parfois, pour eux, peut se révéler marchand. En l’occurrence, le soutien de l’étranger avait été d’autant plus facilement accepté qu’il permettait de matérialiser par l’écrit un vieil antagonisme, né à Londres, aux toutes premières heures du gaullisme. Ce n’était pas encore la CIA qui finançait l’opposition au général de Gaulle, mais l’Intelligence Service. En somme, une vieille habitude. »

Pierre-Marie Gallois

