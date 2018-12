Les casseurs font du bon boulot ; le pouvoir va pouvoir décréter l’état d’urgence… et puis merde, qui aura besoin d’élections avec un pays réel comme ça ?

http://www.lefigaro.fr/culture/2018/12/02/03004-20181202ARTFIG00038-gilets-jaunes-les-images-de-l-arc-de-triomphe-saccage.php

Douce France : Macron précipite notre pays dans un précipice mais « les belles personnes » ne veulent pas qu’il soit remplacé car ce serait un bond dans l’inconnu. Où nous emmène Macron?

Entêtement face aux gilets jaunes et taxes supplémentaires qui vont arriver dans les mois à venir. Signature du pacte migratoire en décembre à Marrakech, Macron prévoit d’accueillir jusqu’à 200 000 migrants supplémentaires en plus des 400 000 légaux et illégaux.

Cela entraînera une plus grande demande sociale en allocations diverses, APL, allocations familiales, Sécu plus CMU, RSA, aides diverses, prix des scolarités des enfants des nouveaux venus.

Cela entraînera obligatoirement une augmentation de la fiscalité en direction des classes moyennes. Dans les consignes données par l’ONU, il est demandé de criminaliser la critique de l’immigration. C’est la mise en place d’un nouvel ordre mondial où les donneurs d’ordre sont les pays de la ligue arabe. Des pays qui promeuvent le fondamentalisme islamique et envoient leurs pauvres en Occident pour ne pas avoir à s’en occuper et développer chez eux un humanisme social. Ces pays, financent l’ISESCO, qui se charge de mettre en place des réseaux dits islamistes pour organiser le communautarisme musulman en Occident et la promotion d’un islam dominateur qui ne recherche aucune acceptation des valeurs culturelles des pays occidentaux.

Mise en place d’un islam de France qui amendera la loi de 1905 et favorisera un islamisme financé par une taxe halal mais laissera les autres islamismes libres d’évoluer en France. Rien n’est prévu contre les mosquées salafistes, les frères musulmans, les écoles coraniques, les librairies islamiques vendant des livres faisant l’apologie du séparatisme et du djihâd.

Enfin, la souveraineté de la France est déjà bien réduite en France où notre gouvernement ne sait plus faire autre chose que de créer des taxes, sa souveraineté à l’international est menacée car voici que l’Allemagne demande à notre ectoplasme de Nation de céder son siège à l’ONU au profit de l’Union Européenne qui est en réalité drivée par l’Allemagne.

Il faut arrêter ce train fou et je ne suis pas certain que nous ne puissions faire l’impasse d’un gouvernement courageux au point d’affronter des violences terribles au sein de notre pays, et une grave crise économique et financière. La recomposition politique de notre pays va s’accélérer dans les mois à venir.

Les Républicains vont s’écrouler s’ils ne changent pas de paradigme et ne dénoncent pas l’Union Européenne, ils rejoindront le PS dans les poubelles de l’Histoire. La Gauche est en train de choisir l’islamo gauchisme, les indigénistes sont en train de réussir leur OPA et au vu de l’évolution communautariste de notre pays, ils vont devenir incontournables. Un camp conservateur va se former pour peser face à la coalition européiste du camp des notables, ceux qui crachent actuellement sur les gilets jaunes. Indigénistes, islamistes et population des banlieues sont chouchoutés par les européistes et la gauche insoumise. L’objectif des insoumis est de récupérer la colère des gilets jaunes et la violence des banlieues pour réussir son grand soir. Cette jonction ne doit pas se faire car les gilets jaunes se feraient voler leur révolte.

Ce pays a besoin de récupérer sa souveraineté, sa monnaie, son identité, une justice indépendante de l’Union Européenne et des idéologies gauchistes pro indigénistes.

NOAM MARIANNE