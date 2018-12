Le grand Donald regrette l’exorbitant chiffre des dépenses militaires US… Vive la guerre ou la paix alors ?

« I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! »

Trump déplore la « folie » des dépenses de défense américaine et la course aux armements avec la Chine et la Russie « rivales »

Vous pensez peut-être que la personne qui se vante du montant que sa politique donne au Pentagone serait la dernière personne à se plaindre à ce sujet. Pensez encore. Donald Trump a qualifié cette hausse des dépenses de défense de « folle! »

Sous le président américain en exercice, le pays s'est fortement tourné vers une politique étrangère plus agressive. Il a inversé les limites imposées par Obama aux dépenses en matière de défense, en poussant le Congrès vers une hausse de plusieurs milliards du budget militaire pour les exercices 2018 et 2019 . L'administration de Trump a également adopté un certain nombre de documents de sécurité nationale clés, tels que la Nuclear Posture Review et la National Military Strategy, qui indiquaient qu'une confrontation avec la Russie et la Chine constituait un objectif primordial pour l'armée américaine. AUSSI SUR RT.COM LEterrorisme n'est plus la préoccupation première des Etats-Unis, il faut se concentrer sur la concurrence avec la Russie et la Chine: nouvelle stratégie de défensePourtant, il y a un critique à la Maison Blanche qui semble apparemment ne pas trop penser à ces réalisations, que le gouvernement Trump met en valeur à chaque occasion. Il s'appelle Donald Trump. Le président américain a déclenché une avalanche de tweets lundi, à commencer par la description de sa rencontre avec le président Xi Jinping de la Chine lors d' un sommet du G20 en Argentine comme un « n extraordinaire un » et « un bond grand pas en avant », et se terminant par un «J'ai rêve-esque » de Xi, le Russe Vladimir Poutine et lui-même mettant fin à une course aux armements. Ce tweet ne semble toutefois pas indiquer que les États-Unis pourraient réduire leurs effectifs militaires à une échelle qui ne dépasserait pas les dix autres plus gros dépensiers de la défense. Dommage. Pensez simplement à ce qui pourrait être fait si les ressources étaient libérées de cette façon. Le mur de la frontière mexicaine. Une base de lune. Soins de santé nationaux et congés de maternité payés.