Jovanovic et les émeutiers

Le préfet de police de Paris Michel Delpuech a expliqué que ce qui s’est passé samedi « a été d’une gravité sans précédent« . En effet, ce fut du jamais vu à Paris, et il faut remonter à Mai 68 et sans doute à la Commune pour découvrir de tels actes de destruction alimentés par la rage décuplée des manifestants et des casseurs.

Mr Castaner a voulu parquer les Gilets Jaunes sur les Champs mais ne leur a pas permis d’y aller. Les files de filtrage par les CRS = aller à une séance de cinéma de Star Wars. Résultat: les Gilets Jaunes ont perdu patience et sont restés sur la place de l’Etoile. Seuls 200 manifestants, bien perdus, on défilé sur l’avenue parisienne.

Bravo Mr Castaner, vous avez été brillantissime dans votre plan. Vous n’avez réussi qu’une seule chose, détruire le « Triangle d’Or« .

Regardez bien les vidéos, et vous verrez la rage, une rage phénoménale des manifestants-casseurs qui vient du fait que la France a 10 millions de chômeurs bien tassés. Ces casseurs en sont le produit le plus pur, comme l’essence extraite d’une fleur vénéneuse que l’Etat a volontairement fait pousser dans tout le pays à millions d’exemplaires pour plaire à la « politique de l’économie libérale de Jacques Attali« .

Cette journée a été le résultat d’une politique menée par des élus du plus haut niveau totalement vendus à Bruxelles qui lui même est piloté par un banquier fou alcoolique au seul service du monde financier.

Selon les chiffres officiels temporaires « 249 feux ont été recensés par les pompiers, dont 112 véhicules, ainsi que 6 bâtiments.« . J’ai vu ce que leur rage a fait sur les immeubles autour de la Place de l’Etoile (les photos seront disponibles vers 10h ce lundi), mais jamais je n’aurais imaginé que les jolies clôtures métalliques puissent être arrachées un jour et que les casseurs mettraient même le feu dans l’un de ces superbes hôtels particuliers habités par des gens normaux.

La rage…. Depuis 10 ans, j’ai vu les politiques d’austérité être mises en place en France, les unes après les autres, du Sarkozy, du Hollande, du Macron, détruisant chaque mois des centaines de milliers de Français, couche après couche.

Depuis 10 ans je n’ai fait que répéter avec mon collègue Laurent Fendt que le jour où les Français ne pourront plus remplir leur frigo, ils descendront dans la rue et casseront tout.

Emmanuel Macron, le banquier président, pour sauver la peau des PDGs de la Société Générale, BNP, Dexia, Banque Postale, Natixis, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d’Epargne, a décidé même de leur enlever ces derniers 200 euros.

Sous le faux prétexte de « sauver la planète » ou de « transition écologique » bidon, il a carrément décidé d’affamer une partie de la population, déjà écrasée de taxes et d’impôts.

Quel cynique… Mais en même temps, à quoi s’attendre d’autre avec un homme qui hait autant les Français ? Cette révolte n’est que leur juste réponse.

