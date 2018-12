Le pouvoir financier et la racaille contre le peuple : c’est ici expliqué par un Wolf en pleine forme !

La France d’en haut alliée à la racaille est résolue à faire la peau de la France d’en bas !

C’est compréhensible, c’est bien la France d’en bas qui paye à travers l’impôt et les taxes et pour la racaille et pour la France d’en haut ! 😦 Donc, ils sont complices pour plumer cette France d’en bas ! 😦 Hélas, cette France d’en bas ne veut plus « jouer le jeu », alors, les deux se mettent à prendre la peau de cette France, sauf que, si cette France d’en bas se rebelle pour de bon, ils vont être à la bourre les deux autres, qui va payer leur train de vie confortable ???

Les dégâts c’était un scénario, un de ces nombreux scénarios préparés de longue date et minutieusement minutés par nos services de la sécurité du territoire, déclenché selon les demandes des politiques et selon leurs intentions.

Déconsidérer tel est le maître mot.

Les scènes de pillage ont, toutes, étaient tournées par les gens envoyées par les réseaux des banlieues et les scènes de saccages dont celui particulièrement sacrilège de l’Arc de triomphe par des mouvements associatifs indigènistes de type décolonial encadré par les caïds communautaires qui voient d’un très mauvais œil ce que je leur ai entendu appeler la France de Johnny sortir de sa léthargie et qui craignent de voir compromettre leur jouissance sans fin du petit chantage qu’ils exercent sur les élus. Eux ne voient pas plus loin mais instinctivement ils sentent que ce mouvement peut être le début d’un processus qui ralentira le rythme d’installation en France d’une culture exogène puis en tarira la source.

Beaucoup de documents privés circulent ou nous sont parvenus photos et vidéos souvent mal interprétées par des gens peu au fait des différentes spécialités présentes sur ces théâtres comme par exemple les snipers plutôt là pour le cas où une action réellement violente de type terroriste surviendrait et non comme on l’a dit ici ou là pour tirer dans la foule, ces documents sont mal interprétés mais significatifs. Même la présence de Dieudonné est destinée à décrédibiliser un mouvement qui met en péril leur stratégie de conquête du territoire par le nombre.

Les nouveaux Français avaient la une occasion unique de choisir leur camp…

Macron est pris entre deux feux :

Qui doit il sacrifier ?

Les banlieues qu’il arrose des impôts des classes moyennes et populaires où ces classes qui ne peuvent plus vivre décemment de leur travail ?

