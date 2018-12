Macron en une phrase nominale

Vududroit.com

Mépris des corps intermédiaires, mépris de la démocratie parlementaire, mépris des corps constitués, mépris des territoires, rabaissement de l’Assemblée au rôle de chambre d’enregistrement pour députés godillots, gestionnarisation de l’action politique, inculture sur fond de management à l’emporte-pièce, vulgarité voire obscénité (au sens étymologique) des postures élyséennes (Fête de la musique, selfies au goût douteux désormais censurés même par le grand complice Zuckerberg), prises de parole intempestives et agressives visant le peuple, provocations narcissiques -traverser la rue, pognon de dingue, tu m’appelles pas Manu, Mimi Marchand et Compagnie-, insultes répétées visant le peuple français souvent depuis l’étranger, jeu pervers sur la question migratoire (félonie du Pacte sur les Migrations en vue dans quelques jours à Marrakech et sur lequel, comme de bien entendu, le peuple n’a pas son mot à dire alors que c’est lui qui en paiera les conséquences), renoncements serviles à la souveraineté au profit de la domination allemande devenue caricaturale dans une Union Européenne qui n’a plus d’âme et méprise les peuples mais continue malgré tout de courir comme un poulet sans tête, extrême brutalité des mesures sociales (plutôt antisociales), atteinte grave prévue à la laïcité, loi liberticide et propagandiste sur les Fake News, dépeçage en vue des collections publiques des musées pour cause d’affairisme néo-libéral sur fond d’indigénisme inculte, communautarisme flatté dans le sens du poil comme autant de parts de marché, proches douteux à la Belattar -dont on n’a toujours pas bien compris ce qu’il faisait exactement dans l’entourage présidentiel-, positions ambiguës sur l’islamisme, attitude caricaturale, clivante et histrionique à l’international, propagande idéologique de bas étage (gentils progressistes, méchants nationalistes)…