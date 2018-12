Foutage du réchauffement climatique : cette fois c’est la NASA en personne qui prouve que les glaciers croissent en Antarctique. Il n’y a que notre gouvernement de milliardaires et de bobos écolos qui nous mette à l’Arctique de la mort en spéculant sur le réchauffé climatique. Merci à Dean Mamas.

Étude de la NASA: Les gains de masse de l’inlandsis antarctique sont supérieurs aux pertes

Et une nouvelle étude de la NASA indique que l’Antarctique est globalement une accumulation de glace. Néanmoins, certaines régions du continent, comme la péninsule Antarctique photographiée ci-dessus, ont accru leur perte de masse au cours des dernières décennies.

Carte illustrant les taux de changement de masse à partir de ICESat 2003-2008 par rapport à l’Antarctique. Les sommes sont pour l’ensemble de l’Antarctique: Antarctique de l’Est (EA, 2-17); Antarctique intérieur intérieur (WA2, 1, 18, 19 et 23); Antarctique côtier occidental (WA1, 20-21); et la péninsule antarctique (24-27). Un gigaton (Gt) correspond à un milliard de tonnes métriques, soit 1,1 milliard de tonnes américaines.

Crédits: Jay Zwally / Journal of Glaciology

Une nouvelle étude de la NASA indique qu’une augmentation de l’accumulation de neige en Antarctique amorcée il y a 10 000 ans ajoute actuellement suffisamment de glace sur le continent pour compenser les pertes accrues dues à la fonte des glaciers.

La recherche remet en cause les conclusions d’autres études, notamment le rapport 2013 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), selon lequel l’Antarctique est en train de perdre de la glace terrestre.

Selon la nouvelle analyse des données satellitaires, la calotte glaciaire antarctique a enregistré un gain net de 112 milliards de tonnes de glace par an de 1992 à 2001. Ce gain net est tombé à 82 milliards de tonnes de glace par an entre 2003 et 2008.

«Nous sommes pour l’essentiel en accord avec d’autres études montrant une augmentation des rejets de glace dans la péninsule Antarctique et la région de Thwaites et Pine Island dans l’Antarctique occidental», a déclaré Jay Zwally, glaciologue au Centre de vol spatial Goddard de la NASA à Greenbelt, Maryland, et auteur principal de l’étude, qui a été publiée le 30 octobre dans le Journal of Glaciology . « Notre principal désaccord concerne l’Antarctique de l’Est et l’intérieur de l’Antarctique de l’Ouest. Nous y constatons un gain de glace supérieur aux pertes dans les autres zones ». Zwally a ajouté que son équipe « a mesuré les faibles changements de hauteur sur de vastes zones, ainsi que la changements importants observés sur des zones plus petites. »

Les scientifiques calculent la croissance ou la contraction de la couche de glace à partir des changements de hauteur de surface mesurés par les altimètres satellites. Dans les endroits où la quantité de neige accumulée sur une couche de glace n’est pas égale à l’écoulement de la glace vers l’océan, la hauteur de la surface change et la masse de la couche de glace augmente ou diminue.

Mais il ne faudra peut-être que quelques décennies pour que la croissance de l’Antarctique s’inverse, selon Zwally. «Si les pertes de la péninsule antarctique et de certaines parties de l’Antarctique occidental continuent d’augmenter au même rythme qu’au cours des deux dernières décennies, ces pertes rattraperont le gain à long terme de l’Antarctique oriental dans 20 ou 30 ans. – Je ne pense pas qu’il y aura suffisamment de neige pour compenser ces pertes. »

L’étude a analysé les modifications de la hauteur de surface de la calotte glaciaire antarctique mesurées par les altimètres radar de deux satellites de télédétection de l’Agence spatiale européenne (ERS) de 1992 à 2001, et par l’altimètre laser de l’altitude glaciaire, terrestre et terrestre de la NASA. Satellite (ICESat) de 2003 à 2008.

Zwally a déclaré que, alors que d’autres scientifiques avaient supposé que les gains d’altitude observés dans l’Antarctique oriental étaient dus à l’augmentation récente de l’accumulation de neige, son équipe a utilisé des données météorologiques datant de 1979 pour montrer que les chutes de neige dans l’Antarctique oriental avaient diminué de 11 milliards de tonnes par an. pendant les périodes ERS et ICESat. Ils ont également utilisé des informations sur l’accumulation de neige sur des dizaines de milliers d’années, extraites de carottes de glace par d’autres scientifiques, pour conclure que l’Antarctique de l’Est s’épaississait depuis très longtemps.

«À la fin de la dernière période glaciaire, l’air s’est réchauffé et a transporté plus d’humidité sur le continent, doublant ainsi la quantité de neige déposée sur la calotte glaciaire», a déclaré Zwally.

Les chutes de neige supplémentaires qui ont commencé il y a 10 000 ans s’accumulent lentement sur la calotte glaciaire et se compactent en glace solide au fil des millénaires, ce qui a pour effet d’épaissir la glace dans l’Antarctique oriental et l’intérieur de l’Antarctique occidental d’environ 1,7 cm (0,7 pouce) par an en moyenne. Ce petit épaississement, qui dure depuis des milliers d’années et s’étend sur la vaste étendue de ces secteurs de l’Antarctique, correspond à un très important gain de glace, suffisamment pour compenser les pertes dues aux glaciers à fort débit dans d’autres parties du continent et réduire la mer mondiale. élévation de niveau.

L’équipe de Zwally a calculé que le gain de masse résultant de l’épaississement de l’Antarctique oriental est resté stable de 200 milliards de tonnes par an entre 1992 et 2008, tandis que les pertes de glace des régions côtières de l’Antarctique occidental et de la péninsule Antarctique ont augmenté de 65 milliards de tonnes par an.

«La bonne nouvelle est que l’Antarctique ne contribue pas actuellement à l’élévation du niveau de la mer, mais perd 0,23 millimètre par an», a déclaré Zwally. «Mais c’est aussi une mauvaise nouvelle. Si les 0,27 millimètres par an d’élévation du niveau de la mer attribués à l’Antarctique dans le rapport du GIEC ne proviennent pas vraiment de l’Antarctique, il doit y avoir une autre contribution à l’élévation du niveau de la mer qui ne soit pas prise en compte. »

«La nouvelle étude souligne les difficultés rencontrées pour mesurer les petits changements d’altitude de la glace en Antarctique oriental», a déclaré Ben Smith, un glaciologue de l’Université de Washington à Seattle, qui n’a pas participé à l’étude de Zwally.

« Effectuer l’altimétrie avec précision pour de très grandes zones est extrêmement difficile, et certaines mesures de l’accumulation de neige doivent être effectuées de manière indépendante pour comprendre ce qui se passe dans ces endroits », a déclaré Smith.

Pour aider à mesurer avec précision les changements en Antarctique, la NASA élabore le successeur de la mission ICESat, ICESat-2, dont le lancement est prévu en 2018. «ICESat-2 mesurera les changements de la couche de glace dans l’épaisseur d’un crayon n ° 2. », A déclaré Tom Neumann, glaciologue à Goddard et chercheur adjoint du projet ICESat-2. « Cela contribuera à résoudre le problème du bilan massique de l’Antarctique en fournissant un enregistrement à long terme des changements d’altitude. »

Maria-José Viñas

L’équipe des sciences de la Terre de la NASA