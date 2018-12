Français, gilets jaunes, lisez Cochin dimanche avant de vous faire tirer dessus : pourquoi la police et les militaires ne seront pas français – et pourquoi le pouvoir élitiste et républicain sera une autre fois sans pitié contre ses Français.

« C’est l’ignorance des votants, l’absence de tout sentiment, de toute idée qui ferait une opposition aux suggestions de la machine. De là cette prédilection pour les étrangers, cette hâte de les naturaliser ; les Irlandais en Amérique, par exemple. En France, on emploie beaucoup d’étrangers ; Carrier a des Allemands pour noyer, tel autre, les Marseillais, Girondins, Normands, Bretons, pour les coups. Ces gens ne sont pas gênés par les liens moraux qui arrêteraient un homme du pays.

Que faut-il en effet pour que la société soit parfaitement malléable ? sinon de bons

wire-pullers et de bons votants ?

Désagréger, pulvériser la matière votante pour la rendre inerte voilà ce qu’on appelle libérer l’homme.

Et c’est cet isolement qu’on appelle fastueusement sa liberté. J’entends non seulement l’isolement matériel, l’absence de toute espèce de lien, de parti, mais l’isolement moral, l’absence de toute idée et de tout sentiment qui puisse en former : il ne faut pas de croyants parmi les votants… »

https://archive.org/details/lessocitsdep00coch, p.92.

