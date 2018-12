Fraude climatique (suite) ; comprendre que cette folie ne sert qu’à taxer et remplacer les peuples de l’Europe pour satisfaire une poignée de Folamour et de milliardaires…

http://www.dedefensa.org/article/jack-london-et-notre-oligarchie-mondiale

Armstrong: un audit indépendant révèle la fraude dans les données sur le réchauffement climatique

par Tyler Durden

Ven 10/12/2018 – 14:57

Écrit par Martin Armstrong via ArmstrongEconomics.com,

Un audit indépendant des données de température clés utilisées par les modèles climatiques a révélé plus de 70 problèmes liés aux données, ce qui les rend «impropres à des études globales».

Les problèmes incluent des températures de zéro degré dans les Caraïbes, de 82 ° C en Colombie et des enregistrements sur des navires effectués à 100 km à l’intérieur des terres.

L’audit a conclu que les études exagéraient délibérément les températures pour étayer une théorie du réchauffement de la planète utilisant des moyennes mondiales beaucoup moins certaines que celles prévues.

L’audit a révélé que « les modèles climatiques ont été ajustés pour correspondre à des données erronées, ce qui rendrait fausses leurs prévisions des futures températures et l’estimation de l’influence humaine des températures». En outre, l’accord de Paris sur le climat a adopté comme valeurs indicatives les moyennes 1850-1899. ”Des températures préindustrielles est“ fatalement défectueux ”. L’accord de Paris sur le climat a pour objectif d’éliminer de manière efficace l’avancement de la société et d’essayer de revenir à la révolution préindustrielle. Toute cette théorie selon laquelle, avant la révolution industrielle, l’atmosphère de notre planète était vierge et non contaminée par des polluants d’origine humaine, s’est également révélée complètement fausse.

Des bulles piégées dans les glaces du Groenland ont révélé que nous avions commencé à émettre des gaz à effet de serre il y a au moins 2 000 ans . Les Romains ont même construit le premier aqueduc construit en 312 avant JC en raison d’un grave problème de pollution de l’eau . Sénèque (c 4BC-65AD), le conseiller de Néron, écrivait en 61 après JC: «À peine avais-je quitté l’atmosphère oppressante de la ville [Rome] et cette odeur de cuisinières fumantes qui jaillissent, accompagnées de nuages ​​de cendres, les vapeurs toxiques qu’ils ont accumulées dans leur intérieur à chaque démarrage, alors j’ai remarqué le changement dans mon état. «

Ce nouvel audit affirme que même les contrôles de qualité les plus simples n’ont pas été effectués sur les données HadCRUT4 gérées par le centre britannique Met Office Hadley et l’unité de recherche sur le climat de l’université d’East Anglia. L’audit a révélé que des estimations avaient été faites des incertitudes découlant de l’exactitude, de l’homogénéisation, des cases de la grille d’échantillonnage avec un nombre fini de mesures disponibles, des biais à grande échelle tels que l’urbanisation et l’estimation des moyennes régionales avec une couverture globale non complète des mesures.

L’audit a mis au jour la malhonnêteté de tout ce projet et semble viser l’objectif de réduction de la population. Parmi les anomalies identifiées à Saint-Kitts, dans les Caraïbes, la température moyenne pour décembre 1981 était de zéro degré, normalement de 26 ° C. En 1978, pendant trois mois, un endroit en Colombie a signalé une température moyenne de 82 degrés Celsius, soit une température supérieure à celle du jour le plus chaud de la planète. Puis en Roumanie, un mois de septembre, la température moyenne était de moins 46 ° C, ce qui n’est jamais arrivé. Les données ont montré que les navires seraient censés signaler les températures des océans d’endroits allant jusqu’à 100 km à l’intérieur des terres. Le document souligne également que les lacunes les plus graves identifiées étaient le manque de données. Pendant les deux premières années, à partir de 1850, la seule station de reportage terrestre dans l’hémisphère sud se trouvait en Indonésie. Il y avait ensuite des observations de navires à l’époque, mais les registres australiens n’avaient pas commencé avant 1855 à Melbourne, derrière Auckland depuis 1853.

Selon le calcul de la couverture HadCRUT4, c’était presque 1950 avant que des données provenant de la moitié même de l’hémisphère sud soient disponibles. Pourtant, ils prétendent que le réchauffement climatique s’est installé cent ans auparavant. Ensuite, l’accord de Paris sur le climat considère la moyenne HadCRUT4 de 1850 à 1899 comme une température «indicative» ou une révolution préindustrielle. Il est absolument impossible que l’ensemble de données utilisé pour prendre en charge tout ce réchauffement global soit valable pour toute prévision.