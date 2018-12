La révolte des gilets jaunes est aussi une révolte politique contre la démence climatique des élites (Pat Buchanan)

La révolte des gilets jaunes est aussi une révolte politique contre la démence climatique des élites (Buchanan)

Rédigé par Patrick Buchanan via The Unz Review,

À Katowice, en Pologne, tous les signataires de l’accord de Paris sur le climat de 2015 sont réunis pour évaluer dans quelle mesure les pays du monde atteignent leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.

Certes, la stratégie de communication à l’approche était impressionnante.

En octobre, ce rapport apocalyptique des Nations Unies annonçait que le monde se réchauffait plus vite que prévu et que les catastrophes se produisaient plus tôt que prévu.

Quelles catastrophes? De plus en plus d’ouragans, incendies incontrôlables, inondations, érosion des côtes, typhons, sécheresse, tsunamis, enfoncement d’îles dans la mer.

En novembre, un rapport scientifique publié par 13 agences américaines a prévenu que, si des mesures supplémentaires n’étaient pas prises pour réduire le réchauffement de la planète, les dégâts pourraient réduire de 10% la taille de l’économie américaine d’ici la fin du siècle.

Lors de la réunion du G-20 à Buenos Aires, 19 des pays présents ont réitéré leur engagement vis-à-vis de l’accord de Paris. Seule l’Amérique du président Trump n’a pas.

Pourtant, bien que Katowice puisse avoir confiance que le monde atteindra les objectifs fixés à Paris en 2015, les environnementalistes mondiaux semblent perdre de la vitesse et du terrain.

Considérez ce qui s’est passé ce week-end en France.

Samedi, le président Emmanuel Macron a proposé de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Des émeutiers se sont retrouvés au cœur de Paris, où ils ont affronté la police, incendié des voitures, pillé, détruit les vitrines de magasins prestigieux tels que Dior et Chanel, et profané l’Arc. de Triomphe.

En solidarité avec les émeutiers parisiens, des manifestations dans d’autres villes françaises ont éclaté.

Les manifestants ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas joindre les deux bouts avec le fardeau actuel pour la classe ouvrière et la classe moyenne.

Plus précisément, les émeutiers semblent dire ceci:

Nous ne voyons pas les avantages que vous promettez aux générations futures de la réduction des émissions de carbone. Et nous ne pouvons pas survivre aux impôts que vous nous imposez ici et maintenant.

Ce qui se passe à Paris porte un message pour tous les pays occidentaux.

Les démocraties, qui comptent sur le soutien soutenu des électeurs, doivent imposer des coûts croissants à ces électeurs, pour qu’ils réduisent profondément leurs émissions de carbone.

Mais lorsque les électeurs ne voient pas les avantages de ces hausses de prix douloureuses, plus il est probable que la population se lèvera et répudiera ceux que les progressistes considèrent comme des dirigeants clairvoyants – tels que Macron.

Paris montre que les élites occidentales sont peut-être en train d’atteindre les limites de leur capacité politique d’imposer des sacrifices majeurs à leurs électeurs, qui se tournent vers les populistes de gauche et de droite pour les détrôner.

Trump a eu recours aux droits de douane pour réduire les déficits commerciaux des États-Unis au cours des dernières décennies, pour ramener l’industrie manufacturière aux États-Unis et pour rétablir l’indépendance économique de l’Amérique.

Excellents objectifs tous. Mais l’impact immédiat de ces droits de douane est la hausse des prix au centre commercial et des droits de rétorsion sur les exportations américaines. Avant que les avantages à long terme puissent être réalisés, la douleur survient et les manifestations commencent.

Personne ne gagne une guerre commerciale, nous dit-on. Mais une Amérique disposée à endosser son accès perdu aux importations britanniques au 19ème siècle est apparue au 20ème siècle comme la plus grande puissance manufacturière de l’histoire, une nation indépendante de toutes les autres et capable de rester en dehors des grandes guerres de ce siècle.

Le peuple américain est-il prêt à faire les sacrifices pour restaurer cette indépendance? Le peuple britannique est-il prêt à payer le prix que le rétablissement de son indépendance nationale, via le Brexit, implique?

Les autoritaires ont plus facile. Moralement révoltante et socialement dévastée par sa politique infernale, la Chine a pu imposer, pendant des décennies, un mandat d’un couple, d’un enfant à la nation la plus peuplée de la planète.

Selon l’accord de Paris, on promettait aux pays les plus pauvres 100 milliards de dollars par an à compter de 2020 pour réduire leurs émissions de carbone. Quelqu’un pense-t-il que les peuples occidentaux nouvellement nationalistes toléreront indéfiniment ce type de transfert de richesses vers le tiers monde?

Dans l’accord de Paris sur le climat, la Chine et l’Inde ont obtenu un laissez-passer pour produire des émissions de carbone, tandis que des réductions ont été imposées aux puissances occidentales.

Combien de temps l’Occident acceptera-t-il cela, tout en payant des prix sans cesse croissants pour réduire ses propres émissions de carbone?

Selon le New York Times, la Chine «consomme la moitié du charbon mondial. Plus de 4,3 millions de Chinois sont employés dans les mines de charbon du pays. La Chine a ajouté 40% de la capacité mondiale en charbon depuis 2002 ».

Le Japon, troisième économie du monde, planifie de nouvelles centrales au charbon et les finance dans toute l’Asie.

Nous assistons à un conflit irrépressible entre des gouvernements démocratiques déterminés à réduire les émissions de carbone «pour sauver la planète» et leurs électeurs, qui peuvent refuser de supporter ces sacrifices en renversant des hommes politiques comme Macron.

Cela dit peut-être que la ville hôte de cette réunion des signataires de l’accord sur le climat à Paris, Katowice, se trouve en Silésie, une région qui compte environ 90 000 charbonniers – environ la moitié de tous les charbonniers de l’UE.