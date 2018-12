Marrakech et les grandes invasions peu laïques mais très obligatoires ; un rappel de ce qui nous attend (mais où allons-nous tous atterrir ?)

VOIR AUSSI :

Voici ce que le pacte stipule :

– déclare que la migration est un bienfait, une chose positive que chaque pays doit souhaiter ;

– veut instaurer des programmes pour rendre la migration populaire et souhaitée dans les pays receveurs ;

– déclare que la migration est la meilleure solution pour résoudre les problèmes démographiques de l’Europe et le manque de main-d’œuvre qui en découle ;

– prévoit l’obligation de fournir tout ce dont le migrant a besoin pour sa dignité durant le trajet migratoire, trajet qui doit être sans entrave ;

– ne fait pas de distinction entre réfugiés de guerre, de climat, victimes de persécution religieuse, politique ou ethnique et les réfugiés économiques ;

– préconise d’accueillir chaque personne sans distinction de statut juridique ;

– veut obliger les pays membres à accepter les migrants, qu’ils disposent de documents d’identité ou non ;

– veut que les migrants puissent bénéficier des mêmes droits que les citoyens des pays d’accueil ; veut interdire l’expulsion des migrants ; précise que les pays receveurs doivent faciliter le regroupement familial des migrants ;

– prône de qualifier de désinformation le fait de considérer la migration comme un phénomène menaçant ;

– décrète que les mesures sécuritaires sont source d’angoisse pour les migrants et mettent en danger la sécurité des migrants (!) ;

– prévoit que ceux qui ne peuvent pas être considérés comme des réfugiés mais devraient faire face à des difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays de provenance doivent bénéficier des mêmes protections que les réfugiés.

Soros a participé à l’élaboration de ce projet et a mandaté Louise Arbour pour le représenter.