Hors du cauchemar de leur matrice, la magie du métier à tisser lyonnais (soierie saint-Georges) : tout un travail initiatique ici décrit par René Guénon, dans le Symbolisme de la Croix. Chaque soyeux dispose d’un catalogue des motifs de soie qui est comme un livre de solfège.

Chapitre XIV

Le symbolisme du tissage

Il est un symbolisme qui se rapporte directement à ce que nous venons d’exposer,

bien qu’il en soit fait parfois une application qui peut, à première vue, sembler s’en

écarter quelque peu : dans les doctrines orientales, les livres traditionnels sont

fréquemment désignés par des termes qui, dans leur sens littéral, se rapportent au

tissage. Ainsi, en sanscrit, sûtra signifie proprement « fil » (1) : un livre peut être

formé par un ensemble de sûtras, comme un tissu est formé par un assemblage de

fils ; tantra a aussi le sens de « fil » et celle de « tissu », et désigne plus spécialement

la « chaîne » d’un tissu (2). De même, en chinois, king est la « chaîne » d’un étoffe, et

wei est sa « trame » ; le premier de ces deux mots désigne en même temps un livre

fondamental, et le second désigne ses commentaires (3). Cette distinction de la

« chaîne » et de la « trame » dans l’ensemble des écritures traditionnelles correspond,

suivant la terminologie hindoue, à celle de Shruti, qui est le fruit de l’inspiration

directe, et de la Smriti, qui est le produit de la réflexion s’exerçant sur les données de

la Shruti (4).

Pour bien comprendre la signification de ce symbolisme, il faut remarquer tout

d’abord que la chaîne, formée de fils tendus sur le métier, représente l’élément

immuable et principiel, tandis que les fils de la trame, passant entre ceux de la chaîne

par le va-et-vient de la navette, représentent l’élément variable et contingent, c’est-àdire

les applications du principe à telles ou telles conditions particulières. D’autre

part, si l’on considère un fil de la chaîne et un fil de la trame, on s’aperçoit

immédiatement que leur réunion forme la croix, dont ils sont respectivement la ligne

verticale et la ligne horizontale ; et tout point du tissu, étant ainsi le point de rencontre

de deux fils perpendiculaires entre eux, est par là même le centre d’une telle croix.

