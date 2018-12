Le parisien vit comme un rat : la presse-système confirme Nicolas Bonnal en s’esclaffant. Il a faim, il a peur, il est sale, il a trente mètres carrés au maximum… ET il est locataire !

Le parisien vit comme un rat : la presse-système confirme Nicolas Bonnal en s’esclaffant. Ila faim, il a peur, il est sale, il a trente mètres carrés au max.

Paris : les familles propriétaires en voie d’extinction ? Entre 2000 et 2013, les prix de l’immobilier ont augmenté de 191 % dans le 8ème arrondissement, de 169 % dans le 16ème arrondissement et de 243 % dans le 17ème arrondissement. (DURAND FLORENCE/SIPA)

Trop chers, les logements parisiens sont majoritairement achetés par des célibataires et des couples sans enfant selon Meilleurtaux.com.

Par L’Obs

Publié le 17 avril 2014 à 08h43

Les principaux acquéreurs dans la capitale sont les célibataires et les couples sans enfant, selon le courtier en crédit Meilleurtaux.com. Analysant les dossiers de demande de prêt immobiliers accordés l’an dernier à Paris, les couples avec deux enfants ou plus ne représentent que 13% des acquéreurs. Une famille parisienne sur trois seulement est propriétaire à Paris. Peu surprenant lorsqu’on sait que la surface moyenne des appartements intra-muros est de 43 m2.

Pour les couples célibataires de moins de 30 ans, la surface moyenne est de 49,6 m2 par habitant. Lorsqu’ils atteignent 30-45 ans, c’est 44,9 m² par habitant, soit moins de mètres carrés par personne. Cette baisse de la superficie des logements est causée par l’augmentation des prix, qui dépassent désormais les 8.000 €/m² médians depuis plusieurs années. La surface acquise par les familles de 5 personnes a reculé de 6 m2 entre 2011 et 2013 pour les familles de 5 personnes, alors qu’un enfant est sensé augmenter la superficie d’une habitation de 10 m2 (une chambre).

Difficile pour les familles qui n’ont pas d’autre choix que de s’éloigner de la capitale pour éviter de s’entasser dans des habitations toujours plus petites. Si les enfants naissent à Paris, elles vont s’installer en Île-de-France et à cette occasion, privilégier une maison à un appartement.

Les familles privilégient les maisons aux appartements

Les enfants éloignent les familles des centres urbains, qui se tournent vers des communes moins chères souvent plus éloignées. Sans compter la rareté des maisons à Paris, raison pour les familles de se diriger vers des communes avec un prix au mètre carré inférieur à celui des appartements. « Avec plus de 20 m2 supplémentaires, les familles s’éloignent de Paris, dans le but de se loger plus confortablement en Île-de-France », souligne Hervé Hatt, directeur général de Meilleurtaux.com.

Face à ses résultats, la mairie de Paris de Paris a tenu à rappeler le bilan de la précédente mandature : « Depuis le début des années 2000, la population parisienne n’a cessé de croître, accueillant en particulier quelque 16.000 familles et 31.000 jeunes supplémentaires », indique-t-elle. Bon nombre de familles sont cependant locataires et non propriétaires de leur logement.

Paris est pourtant une des rares villes où la municipalité a mis en place depuis des années des aides à l’accession à la propriété, avec le prêt Paris Logement.

« 5 milliards d’euros été investis sur les deux mandatures, permettant entre 2008 et 2013 la création de près de 40 000 logements sociaux »,précise la mairie. Et de citer 3.700 logements créés pour les jeunes salariés, 2.200 places en EPHAD créées pour les seniors ou près de 30.000 logements intermédiaires pour les classes moyennes.

PARIS : UN HABITANT VIT EN MOYENNE DANS 31 M2

Par CNEWS – Mis à jour le 29/04/2015 à 08:15Publié le 28/04/2015 à 21:49

Partager Tweet

Le taille moyenne d’un logement dans la capitale est de 59 mètres carrés.

Les Parisiens doivent se contenter de peu. Un habitant de la capitale dispose en moyenne d’une surface de 31 mètres carrés pour vivre, selon une étude de l’Insee ­publiée mardi.

En comparaison, les ­personnes ­vivant en province sont ­logées dans plus de 42 mètres carrés chacune. Une différence qui s’explique notamment par les prix élevés et la forte densité de studios, qui représentent une habitation sur cinq intra-muros.

Plus généralement, 99 % des Parisiens vivent dans des ­immeubles, ce qui représente environ 1,2 million de logements. Un appartement moyen dans la capitale fait 59 mètres carrés, une surface divisée en 2,7 pièces, et occupée par deux ­personnes.