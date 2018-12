Mantes-la-Jolie ce matin. Le futur Napoléon III, vers 1849 (18 000 morts et déportés peu après) : « il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. »

Quelques factieux osent encore lever l’étendard de la révolte contre un gouvernement légitime, puisqu’il est le produit du suffrage universel. Ils m’accusent d’avoir violé la Constitution, moi qui ai supporté depuis six mois, sans en être ému, leurs injures, leurs calomnies, leurs provocations. La majorité de l’Assemblée est le but de leurs outrages. L’accusation dont je suis l’objet n’est qu’un prétexte : et la preuve, c’est que ceux qui m’attaquent me poursuivaient déjà avec la même haine, la même injustice, alors que le peuple de Paris me nommait Représentant et le peuple de la France Président de la République.

Ce système d’agitation entretient dans le pays le malaise et le défiance, qui engendrent la misère ; il faut qu’il cesse. Il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. La République n’a pas d’ennemis plus implacables que ces hommes qui, perpétuant le désordre, nous forcent de changer la France en un vaste camp, nos projets d’amélioration et de progrès en des préparatifs de lutte et de défense.

Élu par la nation, la cause que je défends est la vôtre, c’est celle de vos familles comme celle de vos propriétés, celle du pauvre comme du riche, celle de la civilisation tout entière. Je ne reculerai devant rien pour la faire triompher.

Louis-Napoléon Bonaparte

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-07/france-readies-fleet-armored-vehicles-ahead-act-iv-yellow-vest-riots

https://www.rt.com/news/445872-france-minister-video-shocking/

https://www.ebooksgratuits.com/pdf/hugo_napoleon_le_petit.pdf

http://lettres.memoires.19e.free.fr/Louisnapoleonbonaparte/discours/1849/proclamation_13juin1849.htm