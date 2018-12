Tucker Carlson : “Trump a déçu… les démocrates détestent la classe moyenne, les républicains ne veulent pas la représenter.” C’est comme ça ici, Tucker : la classe politique française, anglaise ou allemande ne représente plus que les milliardaires sociétaux – au strict sens du terme. Le reste ? Elle veut qu’on crève !

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson et une excellente interview mardi avec le Swiss Weekly Die Weltwoche.

De Die Weltwoche :

Dans votre livre, vous parlez beaucoup des personnes qui attaquent Trump, mais vous ne parlez pas beaucoup du bilan de Trump.

C’est vrai.

Pensez-vous qu’il a tenu ses promesses? At-il atteint ses objectifs?

Non.

Il n’a pas?

Non. Ses principales promesses étaient de construire le mur, de débloquer des projets de parentalité et d’abroger Obamacare, et il n’a rien fait de tel. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais depuis que j’ai fini d’écrire le livre, j’en suis venu à croire que le rôle de Trump n’est pas en tant que président conventionnel qui promet d’obtenir certaines choses au Congrès, puis le fait. Je ne pense pas qu’il soit capable. Je ne pense pas qu’il soit capable d’une concentration soutenue. Je ne pense pas qu’il comprend le système. Je ne pense pas que le Congrès soit de son côté. Je ne pense pas que ses propres agences le soutiennent. Il ne va pas faire ça.

Je pense que le rôle de Trump est de commencer la discussion sur ce qui compte vraiment. Nous n’avions aucune conversation sur l’immigration avant l’arrivée de Trump à Washington. Les gens s’en sont inquiétés à différents endroits du pays. C’est un pays immense, mais ce n’était pas du tout un sujet de débat politique. Trump a posé des questions fondamentales telles que «Pourquoi nos frontières ne fonctionnent-elles pas?» «Pourquoi devrions-nous signer un accord commercial et laisser l’autre partie tricher?» Ou mon préféré, «Quel est le but de l’OTAN?» Le but de l’OTAN était d’empêcher les Soviétiques d’envahir l’Europe occidentale, mais ils n’existaient pas depuis 27 ans, alors à quoi ça sert? Ce sont des questions évidentes auxquelles personne ne pourrait répondre.

En dehors de poser ces questions très importantes, n’a-t-il rien obtenu?

Pas tant. Pas tant. Beaucoup moins qu’il aurait dû. J’en suis venu à croire qu’il n’en était pas capable.

[…] Vous écrivez à propos de la classe moyenne en voie de disparition. Quand vous êtes né, plus de 60% des Américains se sont classés dans la classe moyenne. Pourquoi et quand a-t-il disparu?

Si vous gagnez un revenu supérieur à un certain revenu ou si vous habitez dans mon quartier, vous n’avez aucun contact physique avec d’autres Américains. En d’autres termes, l’élite de notre pays est physiquement séparée d’une manière très malsaine pour une démocratie, très malsaine.

Le parti démocrate est déconnecté de la classe ouvrière.

Eh bien, c’est la chose remarquable. Pendant 100 ans, le Parti démocrate a représenté les salariés, les travailleurs, les gens normaux, les gens de la classe moyenne, puis quelque part autour de – en rattachant précisément le deuxième mandat de Clinton au boom technologique de la baie de Francisco et de la Silicon Valley, le Parti démocrate réorienté et est devenu le parti de la technologie, des grandes entreprises et des riches. Vous avez vraiment constaté ce changement au cours des 20 dernières années: dans le top 10 des codes postaux les plus riches aux États-Unis, 9 d’entre eux aux dernières élections ont été réservés aux démocrates. Parmi les 50 premiers, 42 sont allés aux démocrates. Le parti démocrate, qui pendant 100 ans était le parti du peuple, est maintenant le parti des riches.

Donald Trump, qui est souvent perçu comme un personnage qui change le monde, est en fait un symptôme de quelque chose qui le précède et je me demande parfois même s’il comprend même quel est ce réalignement. Il avait pour objectif d’amener la classe moyenne au sein du parti républicain, qui n’avait aucun intérêt, aucun intérêt à les représenter du tout. Trump intuitif, il sentait, il pouvait sentir qu’il y avait ce grand groupe d’électeurs qui n’avait personne pour les représenter et qu’il les a amenés du côté républicain, mais le réalignement est toujours en cours.

En d’autres termes, le parti démocrate représentait la classe moyenne, il ne le fait plus, il déteste maintenant la classe moyenne. Le parti républicain qui n’a jamais représenté la classe moyenne ne le veut pas. C’est la source de toute la confusion et de la tension que vous constatez actuellement. Je pense que, à partir de maintenant, le parti républicain se réveillera et réalisera que ce sont nos électeurs et que nous allons les représenter, que nous le voulions ou non.

Ils doivent le faire ou ils vont perdre.

Ils doivent le faire ou ils mourront.