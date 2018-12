L’occident ? Tutto va bene, gracias. Et le matriarcat teutonique en prime. « On s’interroge : qui, excepté les esclaves, ont envie de vivre dans un tel monde ? »

http://katehon.com/article/matriarchy-germany-merkel-transferred-power-merkel-20

https://www.maurizioblondet.it/siete-anche-voi-nella-matrix-della-sinistra-globale/

https://www.henrymakow.com/

http://eurolibertes.com/culture/oswald-spengler-voies-historiques-grand-epuisement/

Aristide Leucate :

Penseur anathématisé parce que bien souvent incompris, Spengler apparaît comme la vigie prophétique d’une civilisation – la nôtre – en perdition. Il offre une réflexion intemporelle – et forcément très actuelle – sur le naufrage guettant toute culture qui – par lassitude d’elle-même ou orgueil incontinent –, avec l’aide d’une technique insuffisamment maîtrisée, s’aventurerait dans les royaumes sombres et désenchanteurs de la démesure. De Benoist note encore que « l’avenir de l’Occident, dit Spengler, c’est la pensée organisatrice dévorant la réalité organique, l’obsession du rendement épuisant le monde, la dégradation de la volonté de dépassement de soi en productivisme effréné, l’extension du nivellement égalitaire et de la dictature de l’argent, le triomphe de l’utilitarisme et de l’égoïsme individuel, enfin l’asservissement de l’opinion et l’aliénation des consciences par la diffusion de standards de référence tirant toujours plus les esprits vers le plus spectaculaire, le plus superficiel et le plus bas ».

On s’interroge : qui, excepté les esclaves, ont envie de vivre dans un tel monde ?