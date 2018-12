Tucker Carlson encore, sur Fox News : les élites bidon américaines sont hostiles au mur contre les migrants – mais ont évidemment applaudi au mur israélien anti-palestinien.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a souligné vendredi soir l’hypocrisie de Nancy Pelosi dans laquelle il affirmait que la construction d’un mur frontalier par l’Amérique était « immorale » bien qu’elle ait voté en faveur du mur israélien.

De l’appelant quotidien:

«Juste au cas où vous vous demanderiez si le nouveau Congrès démocratique financerait un mur le long de notre frontière sud, nous avons une réponse. Le nouveau Président de la Chambre l’a éclairci. «Pas de chance», dit Nancy Pelosi. «Les murs ne fonctionnent pas», explique-t-elle, et plus que cela, ils se trompent. Moralement faux. Regardez, commença Carlson.

Dans un clip qui a été diffusé directement après l’introduction de Carlson, Pelosi a déclaré: «La plupart d’entre nous, en mon nom personnel, considérons le mur comme immoral et inefficace. Il a également promis au Mexique de payer pour cela. Donc, même s’ils le faisaient, c’est immoral.

[…] ”Faible autorité morale. Ce n’est pas un problème pour St. Nancy. Sa pensée morale est absolue. Elle est une bonne personne. Malheureusement, vous ne l’êtes pas. Alors faites attention comme elle l’explique encore une fois – un mur de frontière est immoral. Bien. Loin de nous l’idée de remettre en cause le commandement d’un archevêque. Nous allons la prendre au mot. Dieu déteste les murs. Mais si les murs sont immoraux, qu’en est-il des clôtures? Obama semblait les aimer. «

Carlson a ensuite diffusé un clip d’alors-Sen. Barack Obama a soutenu un projet de loi qui «autoriserait un financement indispensable pour de meilleures clôtures et une meilleure sécurité le long de nos frontières».

[…] ”“ De meilleures clôtures ”, dit Obama. Cela semble immoral. Qu’en est-il du mur de sécurité d’Israël? C’est grand et réel et très efficace. Pelosi l’a soutenu, en fait. Elle a voté en faveur d’une résolution défendant ce mur de la condamnation de l’ONU. C’est confu. Doit avoir été avant sa conversion. Mais maintenant que les murs sont définitivement immoraux, quelques questions théologiques évidentes se posent. Qu’en est-il des portes? Et des serrures? Qu’en est-il des haies, des systèmes de sécurité ou des points de contrôle des aéroports ou de tout autre élément spécifiquement conçu pour empêcher certaines personnes d’entrer? Qu’en est-il de la porte devant la maison de week-end de Pelosi? Est-ce que St. Nancy est contre tout ça? Bien sûr que non. »

Juste après ce segment, Tucker a interviewé le présentateur d’Univison, Enrique Acevedo, qui lui a dit que la construction d’un mur à la frontière par les États-Unis était «immorale», mais que le mur d’Israël était OK…

https://www.infowars.com/tucker-pelosi-says-u-s-building-wall-immortal-but-voted-in-favor-of-israels-wall/