Bonsoir mon bon Nicolas,

La politique est un genre de nécromancie. Car on n’est jamais complètement mort, paraît-il… Zombies, mort-vivants, goules, Attali, vampires, revenants, fantômes… Mais pour Macron, au vu des évènements d’ordre sismique et tellurique (le pays réel dont les racines sont encore là, voyez les drapeaux de notre Ouest viking et celte fortement présents sur les Champs), le cadavre ne devra pas être ranimé… Le peuple a des allures, parfois, de pieu en bois et d’eau bénite.

Tuileries et Louvres. 10h. Les touristes… Mais sans le nombre ni la quiétude. Les fesses serrées, vous comprenez… La french révoloucheunne à portée de « selfie »… Et moi, d’humeur joviale, entraîné par mon droit supposé et mon irresponsable romantisme wagnérien, le sac rempli de mon casque, de mes lunettes et de mon masque à gaz des heures les plus ou moins sombres.

Direction Rivoli. Coup de fil de mon camarade normand : la volaille de basse-cour républicaine, élevée à la prime de fidélité, ferait des fouilles et saisirait masques et casques en les considérant comme armes. Tordre les réalités, principe de vertu démocrateuse… Interpellations et gardes à vue par dizaines pour possession de cet équipement… Ma normannité s’exprime : heu là… De plus, des hommes de la BAC droit devant moi procèdent à des fouilles volantes… Je suis le prochain… Sang-froid… Je mime le touriste, l’air détendu et émerveillé d’être en flottaison aux Tuileries… Ça passe… Je reviens avec nonchalance sur mes pas et décide de mettre le contenu de mon sac dans une poubelle. Tant pis. Je repars et, après filtrages policiers et vérifications des sacs, rejoins mon camarade normand aux Champs-Élysées, cette avenue de beaufs, ce caniveau mirifique attirant les mouches à merde indigènes et exotiques.

Jaune de monde. Nul brouhaha des foules mais les clameurs du peuple que l’on vole. Polyphonie de la justice. Air saturé de lacrymogènes. Mon ami est là. Les CRS et les gendarmes mobiles aussi. Concentrés. En rangs serrés. Craintifs. Agressifs. La peur les possède eux aussi. Bien fait.

Ensuite, il ne s’agira que de vagues successives d’êtres humains, de ressac de gilets jaunes, d’écumes d’individus, de fortes détonations de diverses grenades, de tirs paraboliques de gaz lacrymogènes, de blocages dans des rues transformées en souricières embrumées et dont l’issue est aussi lointaine que la jeunesse du trognon de la Trogneux…

Des tireurs d’élite sont postés sur les hauts balcons de cette artère où ne coule plus le fric mais le sang de la France charnelle. Des tireurs de flash ball, apprend-on. Un type s’est fait viser la jambe. Un beau macaron sur le mollet. Les zooms puissants des téléphones actuels les dénonceront…

Le jaune est le Blanc. Le jaune est la dissonance du multiculturalisme. Le mélenchonisme pour attardés n’y résistera pas. Quasiment pas de Sub-sahariens et de Maghrébins. Sauf quelques grappes issues de ces foyers de pestilence que sont les cités, jeunes et racailleuses, profanateurs de par leurs vilaines langues des symboles forts de l’islam, charognards de la marchandise et haïssables pour toujours dans leurs gestuelles, leurs yeux et leur sabir… Ils cassent et saccagent. Les « black blocs » sont également là… Il est temps de partir. La nuit arrive. Les esprits changent. Les ombres surgissent.

Nous voyons les canons à eau en action ainsi que les impressionnants blindés et la signification du message qu’ils transmettent sans ambage : nous vous écraserons, nous vous passerons dessus, nous vous humilierons, nous vous briserons. Soumission ou destruction. Acceptez ou périssez.

Cependant, je me pourlèche et me rassasie de la grande perte de chiffre d’affaires des commerçants de ce coin, ces infects vendeurs de merde pharisiens. Joie toute célinienne ! J’ai toujours détesté le commerce moi aussi : ses manières, ses vices, sa sous-humanité, son hypocrisie surjouée, l’acte de vente et d’achat, ses intrigues de vipères, ses finalités accumulatrices, ses écoles pour faire de vous un levantin poli et roublard, le chiffre, l’entreprise, l’entrepreneur, la liberté d’entreprendre… Le bourgeois… Toujours la même vermine grouillante de l’argent, ce métronome de nos vies larvaires dans la triste modernité.

Énarchie, cleptocratie, lacrymocratie.

Exorcisme français. Que le pouvoir du peuple l’oblige.

E.F.W.