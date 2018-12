On est rassurés : pour Manu militari, Marine Le Pen est la meilleure ! Et cela va les interpeller ! sed quia tepidus es, et nec frigidus, nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo…(Apoc ., 3, 16) Un grand merci à mon lecteur François.

La remarque du chef de l’Etat a surpris bon nombre des responsables présents, lundi soir, à l’Elysée. Plusieurs membres du gouvernement et quelques chapeaux à plumes de la majorité avaient été convoqués en urgence autour du président et du Premier ministre pour évoquer un éventuel moratoire sur les taxes et d’autres mesures d’apaisement. L’autre sujet du jour, c’était le défilé des chefs de parti organisé à Matignon dans le bureau d’Edouard Philippe. Conclusion du président : Marine Le Pen s’est détachée du lot. « C’est elle qui a été la meilleure et cela doit nous interpeller », lâche Macron…