En lisant cet article on ne peut que feliciter A. Soral, et la façon dont il a vue les evenements arriver. Je me souviens avoir entendu “ Le jour au Macron sera tellement impopulaire, qu’il appellera Melenchon à la rescousse pour devenir premier ministre.” Melenchon qui vient de declarer “L’Ère du peuple’… cette conceptualisation est en rupture avec la doxa traditionnelle de la gauche traditionnelle ..Rupture avec la centralité du concept prolétariat (salariat)/révolution socialiste comme couple indépassable de la dynamique de l’Histoire.” -Voir l’article sur le wsws.org-. On se demande pourquoi que les GJ ne veulent pas de lui.

Soral avait dit que recemment non sans humour que c’est Marx qui E… Hitler, sur les 40 revendications des GJ, 37 sont sociales. Certes ils parlent d’immigration, mais c’est plus en lien un concept marxiste qui à la base s’oppose à l’immigration. De plus sur les milliers de manifestations aucune mosquée n’a été incendiée, il n’y a pas eu de pogroms.

Dernier element, j’ai li’mpression que cette insurrection a été en partie inspirée par ce site E&R, parce que je regardais le journal de France 3 vers midi -samedi 8/12 -, à ma stupefaction, un manifestant brandissait une pancarte « Rothschild Demission ». Oui vous lisez bien « Rothschild demission » Les equipes de France 3 en bon soldats dissiplinés ont tout de suite coupé l’image.

Ce qui me fait penser que les thèses aussi bien de Zemmour, de Melenchon -son concept creux revolution citoyenne-, que Marine Le Pen sont tous largués. Et ce mouvement est entrain et va ineluctablement faire tache d’huile à travers l’Europe entière. Les régimes fragiles comme ceux de la Pologne, de l’Allemagne, la Belgique, l’Italie etc…ont des sueurs froides. La question qu’il faudrait poser à A. Soral c’est de savoir si dans le cas où la France fait le grand ecart avec l’Uncle Sam, l’OTAN ne va pas nous faire un sinistre remake de la Sainte Alliance. C’est à dire en clair un blocus naval aerien, voir terrestre contre la France. Sincerement j’ai toujours pensé que si les américains n’ont pas evacué l’Allemagne depuis 1991, c’est justement contre la France. Et les souvenirs de ce qu’avait dit l’Amiral Sanguinetti il y a plus de 30 ans. me reviennent il disait “Les sous marins US sont beaucoup plus entrainés à détruire les SLBM français, que soviétiques…”

Bien à vous.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Devant-une-poignee-d-elus-Macron-reconnait-ses-conneries-53104.html