Antoine de Vézelay (ami de vingt ans) nous écrit – sur notre livre arthurien et la malédiction des éoliennes…

Dans ton étude sur « la chevalerie », tu cites « la demoiselle à la mule ».

« au milieu du pont, il y a une roue qui tourne si vite qu’aucun chevalier ne peut y passer ».

On pense de suite aux éoliennes qui envahissent tous nos paysages et empêchent le voyageur d’en apprécier le calme, la beauté et l’infini.

On veut casser le symbole, on veut diaboler la Nature.

Pour un rendement 3 ou 4 fois plus faible que prévu.

80 milliards sur quelques années pour ces hélices censées préserver la planète mais en réalité la détruisant, 2 000 tonnes de béton au pied de chacune.

Pour le smic augmenté de 100 euros par mois, c’est une mesure populiste proposée par Mme Le Pen depuis des années.

Macron l’a siphonnée.

Et on passe le pacte de mare à quèche et la fiscalité écolo sous silence.