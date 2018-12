Le prochain crash « organisé » est en train de devenir le plus épique de l’histoire, et ne vous y trompez pas, il a déjà commencé.

Même aujourd’hui, l’optimisme irréfléchi et la confiance aveugle dans les marchés persistent, et le monde de l’investissement part du principe que les banques centrales seront finalement obligées d’admettre leur « erreur de politique » en matière de resserrement et qu’elles reviendront à des taux plus bas, voire à davantage de QE. Cela n’arrivera pas.