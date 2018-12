666 en vue ? La bourse chute encore… Pour Brandon Smith ce krach est agencé et voulu. Il l’avait prévu. Le but ? La dictature onusienne et bancaire universelle à coups de FMI, de trique, de migrants et de crypto-monnaie. 666, quand tu les tiens…

Les versets de l’Apocalypse de Jean concernant la Bête et son nombre figurent dans le chapitre 13, versets 11-18. Les versets 17 et 18, en grec ancien, sont les suivants :

La Traduction œcuménique de la Bible donne pour les versets 15 à 18 :

« Il lui fut donné d’animer l’image de la bête, de sorte qu’elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n’adorerait pas l’image de la bête. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre, s’il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C’est le moment d’avoir du discernement : celui qui a de l’intelligence, qu’il interprète le chiffre de la bête, car c’est un chiffre d’homme : et son chiffre est six cent soixante-six. »