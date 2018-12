Écrit par John Rubino via DollarCollapse.com,

Les incendies apocalyptiques qui ont frappé la Californie le mois dernier ont laissé des observateurs se gratter la tête et se demander comment une destruction de cette ampleur pourrait être possible – et combien cela coûterait à l’avenir si les causes ne sont pas traitées immédiatement.

Le Wall Street Journal de ce matin conclut que 1) les problèmes ne sont pas réglés et 2) que cet échec va coûter une fortune qu’aucun gouvernement n’est prêt à couvrir (soulignement ajouté ci-dessous).

Pourquoi les Californiens ont été attirés vers les zones d’incendie

Les codes du bâtiment, les subventions de l’État et les bas taux d’assurance ont encouragé les habitants à fuir des villes coûteuses en raison de leur dangerosité extrême.

Une vue du 15 novembre à Paradise, en Californie, ci-dessus, montre des restes calcinés de maisons parmi les arbres après l’incendie du camp qui a brûlé plus de 11 000 maisons. PHOTO: CAROLYN COLE / LOS ANGELES FOIS / GETTY IMAGES

Les incendies de forêt historiquement mortels qui ont ravagé la Californie cet automne, ainsi qu’une série de destructions similaires au cours des deux dernières années, incitent de plus en plus à faire plus pour ralentir le changement climatique. Mais un autre problème sous-jacent a contribué aux dommages tragiques causés par les incendies: pendant des décennies, la Californie, soi-disant le plus vert des États, a artificiellement réduit le coût de l’envahissement de la nature par la vie dans les bois.

Les codes du bâtiment permissifs, les bas taux d’assurance et la flambée des dépenses des contribuables en matière de lutte contre les incendies et autres services ont fourni un cadre économique qui a encouragé les habitants à fuir les villes de plus en plus chères de l’état pour leurs franges verdoyantes. Les zones boisées, y compris des endroits autrefois jugés trop vallonnés ou trop secs pour se développer en toute sécurité, offrent une vie relativement abordable avec des vues époustouflantes.

Le résultat: plus de maisons ont été entassées dans la frontière entre la civilisation et la forêt – connue parmi les planificateurs sous le nom d ’« interface forêt-urbain », en Californie, plus que dans tout autre État.

Ce problème ne se limite pas aux forêts californiennes. Le long des côtes, des normes de construction peu strictes et une assurance fédérale simple contre les inondations ont socialisé les coûts de la construction face aux tempêtes et au niveau de la mer qui s’aggravent. Dans le langage économique classique, il est temps d’internaliser les coûts, longtemps externalisés, de la construction dans les arbres ou près de la plage.

La Californie, à la fois un défenseur de la politique environnementale agressive et un pionnier de l’étalement urbain, caractérise le problème. Depuis des années, Cal Fire, l’agence nationale de lutte contre les incendies de forêt, dépense de plus en plus pour éteindre les incendies de forêt, à l’instar du US Forest Service. Déjà en 2006, selon un audit, la majeure partie des fonds que le service forestier dépensait pour éteindre les grands incendies était «directement liée à la protection de la propriété privée» dans l’interface forêt-ville. Entre temps, aux frais de l’État, le gouvernement a encouragé davantage de développement en poussant les infrastructures – routes, services publics, services de secours – toujours plus loin dans la forêt.

Les codes du bâtiment laxistes sont à la base du problème. Même en Californie, où certaines des règles les plus sévères du pays sont en vigueur, elles ne sont souvent ni adéquates ni appliquées. Les codes dictent souvent l’utilisation de matériaux ignifuges dans la construction de maisons, mais ne disent généralement pas comment un développement doit être situé dans le paysage – et cela peut aider à déterminer si ce développement brûlera dans un incendie, explique Max Moritz, une coopérative- spécialiste des incendies de forêt à l’université de Californie à Santa Barbara. «Ainsi, les développeurs peuvent entrer, proposer quelque chose et souvent, sans trop de supervision, s’en aller après avoir construit quelque chose dans un endroit dangereux», dit-il. « Et nous prenons l’onglet. »

À Redding, une ville de l’extrême nord de la Californie où certains quartiers ont été dévastés par le gigantesque incendie de Carr, les responsables de la ville ont déjà travaillé avec des promoteurs pour qu’ils respectent le code du bâtiment afin de les aider à réduire leurs coûts, a déclaré le directeur de la ville, Barry Tippin. Par exemple, Redding a laissé un développeur construire une sous-division avec une seule route entrante et sortante au lieu de deux sous une exception autorisée dans le code; la route était plus large, mais deux sont généralement considérées comme plus sûres en cas d’urgence. Maintenant, dit-il, les responsables réévaluent leur vision du code et ont obtenu une subvention pour payer une révision externe de leurs règles. «À l’avenir, nous devrions adopter une position plus délibérée et peut-être plus ferme», a-t-il déclaré.

Entre 2000 et 2013, plus des trois quarts de tous les bâtiments détruits par un incendie en Californie se trouvaient dans l’état de WUI de l’État, et davantage encore que dans l’ensemble des zones de WUI du reste de la zone continentale des États-Unis combinée, selon une récente étude menée par Anu Kramer, chercheur à l’Université de Wisconsin-Madison. Cela est dû en partie à l’augmentation du nombre de constructions dans l’industrie, et en partie à la faiblesse de sa réglementation. Ray Rasker, directeur exécutif de Headwaters Economics, une société de recherche à but non lucratif basée dans le Montana, spécialisée dans les incendies de forêt, note que les règles visant à protéger les bâtiments contre les incendies – par exemple, les exigences relatives aux sprinklers et aux inspections régulières du code de prévention des incendies – ont tendance à être beaucoup plus strictes à l’échelle nationale dans les zones urbaines que dans l’UE, malgré le risque relatif. « Si vous placez une maison dans les bois, dans une poudrière, ces règles ne s’appliquent pas », dit-il. « C’est en arrière. »

Une fois qu’une maison est construite dans l’IUE de Californie, les taux d’assurance exceptionnellement bas de l’État ont pour effet de déplacer une grande partie du coût réel. En Californie, le propriétaire moyen paie environ 1 000 dollars par an en assurance habitation, soit environ la moitié de ce qu’il est en Floride ou au Texas, deux autres États où le nombre de catastrophes naturelles considérées comme liées au changement climatique est en nette augmentation.

Cela découle de la politique de l’État et non d’un accident. La Californie a un commissaire à l’assurance sur l’État élu, un des 11 du pays élus, qui plafonne les taux que les compagnies d’assurance privées peuvent exiger. Lorsque les assureurs demandent l’autorisation d’augmenter leurs taux pour couvrir les sinistres, la loi en vigueur leur impose d’avoir en moyenne au moins 20 ans de données sur les sinistres catastrophiques antérieurs, ce qui minimise l’augmentation dramatique récente des dégâts causés par un incendie. Les spécialistes de la faune avertissent que ces augmentations suggèrent des choses à venir.

Si votre réponse après avoir lu ceci est «Ces gens sont des abrutis», vous êtes probablement majoritaire . Utiliser une assurance artificiellement peu coûteuse et des normes de construction délibérément laxistes pour détruire ce qui reste d’un écosystème unique est un crime contre nature.

Et demander aux contribuables de couvrir les coûts catastrophiques qui en résultent est un suicide politique. Mais bien sûr, les politiciens, les constructeurs et les bureaucrates qui ont créé ce système seront parvenus à la tombée du jour avec leur fortune intacte avant que toutes les conséquences n’éclatent les contribuables de demain.

Ajoutez le coût des futures communautés entières consumées par les flammes à la pile déjà énorme de dettes de retraite non capitalisées accumulées par l’État, puis lancez-vous dans la chute des recettes fiscales qui devrait résulter de la récession imminente et du marché baissier des actions, et la Californie aurait pu être dépassée Illinois du haut de la liste des «premiers États à faire faillite».

Pour ce qui est de savoir pourquoi les non-californiens devraient se soucier, eh bien, remontez d’une décennie à l’autre et notez comment le gouvernement fédéral (lire les contribuables nationaux) a dû assumer la quasi-totalité des 10 000 milliards de passifs de l’industrie du crédit hypothécaire. Les États en faillite bénéficieront sans doute du même sauvetage lorsque leur heure sera venue. Ce qui signifie que le dysfonctionnement finira par se retrouver sur les marchés des changes .