Festival chez les ploucs : et dire que l’Angleterre a encore ses amateurs. Plus nulle femme politique du monde, May bat des records.

Irréel…L’épouvantable Theresa May ne veut pas partir, même dos au mur. Comme Merkel. Comme Macron. Comme Sanchez. Comme Tsipras. Comme leur Europe. Etonnante génération dégénérée de politiques eschatologiques. Peu étonnant quand on sait qu’ils agissent sur ORDRE ; qu’ils n’ont qu’un sel but dans leur vie, couler leur pays. « Car l’heure est grande et belle, où se saisir à neuf ».

