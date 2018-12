« La mobilisation du samedi 8 décembre à Paris a fait « beaucoup plus de dégâts » matériels que celle du 1er décembre, a estimé dimanche Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo.

La pratique de la castagne contre la théorie du Castaner : la preuve par Jovanovic.

LA FRANCE EN FLAMMES, MAIS LES TELES VOUS ONT EXPLIQUE LA VICTOIRE DE LA DOCTRINE CASTANER… SI, SI !!!

du 10 au 14 décembre 2018 : Oui, vous avez bien lu, la nouvelle doctrine de maintien de l’ordre « Castaner » qui a été testée ce 8 décembre a été succès phénomènal: le ministre s’est même réjoui, et on a pu voir Mr Castaner, tel Napoléon, féliciter les policiers vers 21 heures, et qui plus en direct en passant devant chacun d’eux pour leur serrer la main. Vous avez ainsi pu voir au grand jour les visages d’une partie des policiers infiltrés dans les manifestations en mode « discret ».

Félicitations Mr Castaner…

C’est un peu comme si la remise des médailles aux agents de la DGSE au Fort d’Ivry le jour de la Saint Gabriel était retransmise en direct sur France 2…. Bonjour l’anonymat et la discrétion.

Il était heureux Castaner, c’est tout juste s’il ne leur a pas tiré le lobe de l’oreille comme à Austerlitz…

Sauf qu’à Austerlitz, le 2 décembre, les forces françaises s’étaient battues contre les Autrichiens et les Russes… pas contre les citoyens français.

Bref, Castaner se frottait les mains au moment même où Bordeaux brûlait, littéralement.

Il a juste oublié un détail: tous les renforts policiers à Paris venaient de la province, laissant les grandes villes avec 50% de forces en moins. Résultat, à Bordeaux, Nice, Saint Etienne, Caen, Marseille, Lyon, Puy en Velay, Antibes, Sanary sur mer, Nantes, Toulouse, il n’y avait pas assez de policiers pour contenir la révolte des gens, des casseurs et des petits profiteurs de banlieue.

Résultat: la mairie de Paris a été obligée de ramener Mr Castaner sur terre: « La mobilisation du samedi 8 décembre à Paris a fait « beaucoup plus de dégâts » matériels que celle du 1er décembre, a estimé dimanche Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo. « Le secteur concerné par les incidents était beaucoup plus important …. En ayant moins de barricades, il y a eu beaucoup plus de dispersion, donc beaucoup plus de lieux impactés par des violences« .

Mais malgré cela, Mr Castaner était content de lui et de sa nouvelle doctrine bidon, célébrée par BFM-WC. Et justement, cette doctrine je l’ai testée pour vous avec un reportage de presque 200 photos.

https://www.jovanovic.com/blog-reportage-giletsjaunes8dec2018.htm