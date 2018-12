« La mondialisation a transformé les élites en touristes dans leurs propres pays. » Christopher Lasch et la révolte des élites en occident

Au cours de ses derniers mois, il a collaboré étroitement avec sa fille Elisabeth pour mener à bien La révolte des élites: Et la Trahison de la démocratie , publiée en 1994, dans laquelle il « excorait la nouvelle classe méritocratique , un groupe qui avait connu le succès grâce à la la mobilité de l’éducation et de la carrière, qui se caractérisait de plus en plus par l’enracinement, le cosmopolitanisme, un mince sens des obligations et des réservoirs de patriotisme de moins en moins « , et » soutenait que cette nouvelle classe « conservait de nombreux vices de l’aristocratie sans ses vertus » manquant du sens de «l’obligation réciproque» qui caractérisait l’ancien ordre « .

Christopher Lasch analyse aussi] le fossé grandissant entre le haut et le bas de la composition sociale aux États-Unis. Pour lui, notre époque est déterminée par un phénomène social: la révolte des élites, en référence à La révolte des masses (1929) du philosophe espagnol José Ortega y Gasset . Selon Lasch, les nouvelles élites, c’est-à-dire celles qui se classent parmi les 20% les plus riches en revenus, grâce à la mondialisation qui permet une mobilité totale du capital, ne vivent plus dans le même monde que leurs concitoyens. En cela, ils s’opposent à l’ancienne bourgeoisie des XIXe et XXe siècles, qui était contrainte par sa stabilité spatiale à un minimum d’enracinement et à des obligations civiques.

Selon l’historien, la mondialisation a transformé les élites en touristes dans leurs propres pays. La dénationalisation de la société tend à produire une classe qui se considère comme « des citoyens du monde, mais sans accepter… aucune des obligations que la citoyenneté implique normalement dans une politique ». Leurs liens avec une culture internationale du travail, des loisirs et de l’information les rendent profondément indifférents à la perspective d’un déclin national. Au lieu de financer les services publics et le trésor public, les nouvelles élites investissent leur argent dans l’amélioration de leurs ghettos volontaires: écoles privées dans leurs quartiers résidentiels, police privée, systèmes de collecte des ordures. Ils se sont « retirés de la vie commune ».

Composé de ceux qui contrôlent les flux internationaux de capitaux et d’information, qui président les fondations philanthropiques et les établissements d’enseignement supérieur, gère les instruments de la production culturelle et fixe ainsi les termes du débat public. Le débat politique se limite donc principalement aux classes dominantes et les idéologies politiques perdent tout contact avec les préoccupations du citoyen ordinaire. Et le résultat est que personne n’a de solution probable à ces problèmes et qu’il y a des batailles idéologiques acharnées sur des questions connexes. Cependant, ils restent protégés des problèmes qui affectent la classe ouvrière: le déclin de l’activité industrielle, la perte d’emplois qui en résulte, le déclin de la classe moyenne, l’augmentation du nombre de pauvres, la hausse du taux de criminalité, le trafic croissant de drogue, le trafic urbain désastreux.