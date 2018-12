Le débat à la française : les partisans du oui contre les ennemis du non… Par Serge Halimi

Mais, surtout, il ne comprenait

pas. Quoi, le peuple des Lumières, qui dispose à la fois pour son instruction des

chroniques et commentaires favorables au «oui» d’Alain Duhamel, de Sylvain

Bourmeau, de Dominique Reynié, d’Edwy Plenel et d’Alexandre Adler, des questions

militantes en faveur du «oui» de Stéphane Paoli, de Jean-Pierre Elkabbach

et de Christine Ockrent, des émissions de «débat» animées par des partisans du

«oui» sur France Inter («Feux croisés» avec Laurent Joffrin et Philippe Tesson),

sur LCI («Ferry/Julliard») et sur France Culture («La rumeur du monde» de Jean-

Marie Colombani et Jean-Claude Casanova), des éditoriaux favorables au «oui»

de Libération, de Paris Match et d’Alternatives économiques, mais aussi de

Charlie Hebdo, du Figaro et de Courrier international, des décryptages du texte

constitutionnel biseautés dans le sens du «oui» de France 3, du Monde et d’Arte

– ce peuple oserait, malgré tout cela, répondre «non» ? Comment concevoir une

telle incapacité à réciter la leçon cent fois dispensée ?

