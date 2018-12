Les « petits cadeaux » distribués avant les fêtes ne seront payés ni par les profits des entreprises, ni par les français les plus riches. Ils seront payés par les contribuables : soit en diminuant la dépense publique (et donc, les services publics), soit en augmentant ailleurs les impôts, soit en créant plus de dette. »

Notons tout d’abord que la lutte des gilets jaunes (et les blocages, et les violences, oui) commence à payer. Après la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants, ils obtiennent une augmentation du SMIC de 100 euros et la suppression de la hausse de la CSG pour les petites retraites. Les primes de fin d’année seront encouragées en supprimant les charges sociales associées pour les entreprises qui la verseront. Le président de la république a également évoqué le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées. Ces mesures vont certainement contribuer, en augmentant le pouvoir d’achat des plus démunis, à relancer la consommation et la croissance. C’est une bonne nouvelle et une victoire remarquable des Gilets Jaunes.

C’est aussi un camouflet envoyé à la ministre du travail qui nous expliquait hier encore que la hausse du SMIC détruirait les emplois. Comme quoi tout est possible, il suffit de demander.

Mais il y a un gros MAIS. Ces « petits cadeaux » distribués avant les fêtes ne seront payés ni par les profits des entreprises, ni par les français les plus riches. Ils seront payés par les contribuables : soit en diminuant la dépense publique (et donc, les services publiques), soit en augmentant ailleurs les impôts, soit en créant plus de dette. Dans tous les cas, Macron remplit la poche droite des français en prenant dans leur poche gauche. Et si la dette était mise à contribution, cela serait un nouveau totem du discours gouvernemental qui s’effondrerait.

Ensuite, ces « cadeaux » ne poursuivent qu’un seul but clairement revendiqué par le chef de l’État : acheter la paix sociale pour mener à termes les réformes sur l’assurance chômage (pour rappel, dans le but de réduire les indemnisations et de transférer le cout de la formation professionnelle du privé vers le publique, c’est-à-dire les contribuables) et le système des retraites (dans le but de transformer le système par répartition vers un système par capitalisation, à l’américaine…). Le fameux cap néolibéral qu’Emmanuel Todd décrivait comme anachronique, et Thomas Piketty ce matin sur France Inter comme « dépassé, bloqué dans les années 90 » est maintenu coute que coute.

Pour le justifier, Macron a multiplié les contrevérités, voire les mensonges. Il a prétendu que l’ISF faisait fuir les contribuables : c’est archi-faux ! Les chiffres du ministère des finances montrent que le nombre de personnes assujettis à l’ISF progressait de manière croissante et soutenue d’année en année. La moyenne d’âge des « départs » des riches est de 59 ans (on est loin du profil du jeune entrepreneur), et ce manque à gagner ne représentait que 175 millions d’euros (contre près de 5 milliards de recettes). Macron prétend également que la suppression de l’ISF favorise l’investissement, une contrevérité de plus, de l’avis même des financiers : « Le premier impact de la suppression de l’ISF, c’est la disparition des investissements dans les PME » explique le financier Marc Fiorentino dans l’Obs, dénonçant une hausse des contrats assurance vie et la baisse des investissements productifs.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/macron-un-ecran-de-fume-pour-210551