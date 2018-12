En 1992, la campagne du référendum sur le traité de Maastricht répéta les «

dérives » observées pendant la guerre du Golfe. Là encore, beaucoup de choses

se conjuguèrent : la volonté d’encourager l’élite éclairée qui construit l’avenir

(« l’Europe») alors que le peuple ne sait qu’exhaler ses nostalgies, sa « xénophobie

» et ses « peurs » ; la préférence instinctive pour les options du centre,

surtout lorsqu’elles s’opposent aux extrêmes « populiste » et « nationaliste » ;

enfin la place accordée aux avis des experts et des intellectuels, eux aussi particulièrement sensibles aux ressorts précédents. Intelligence contre irrationalité,

ouverture contre repli, avenir contre passé, ordre contre meute : tous ces fragments

d’un discours méprisant de caste et de classe resurgirent au moment du

référendum de mai 2005 sur le traité constitutionnel européen.

Les citations qu’on va lire doivent être appréciées en ayant à l’esprit ce qui suit.

Longtemps, les historiens du XXe siècle qui enquêtaient sur l’état de « l’opinion

» complétaient leur étude des sondages d’une lecture de la presse. Après

avoir parcouru Le Monde, France Soir et Le Figaro, Le Nouvel Observateur, Paris

Match, L’Express et Valeurs actuelles, écouté tour à tour les éditoriaux de RTL,

RMC, France Inter et Europe 1, jeté un oeil sut les journaux télévisés et achevé

leur tour d’horizon par Les Échos ou par Charlie Hebdo, ils pouvaient légitimement

estimer avoir cerné le sentiment dominant. Si, en mai 2005, ce genre

d’historien s’était livré au même type d’exercice, il aurait d’abord remarqué le

nombre réduit de quotidiens rescapés *. Mais comment aurait-il donc pu imaginer

que le « non » l’ait emporté avec 54,65 % des suffrages exprimés, puisque

tous ceux qu’on a nommés – et la quasi totalité des autres – avaient appelé à

voter « oui » ?

* Rien que de 1946 à 1995. le nombre des quotidiens français est passé de 203 (28 nationaux et 175

régionaux) à 67 (11 nationaux et 56 régionaux).

LES CABRIS DU « OUI »

Il est imprudent de vouloir infantiliser des adultes. Quand un scrutin leur donne

la parole, leur franchise peut même être contagieuse. « Valéry Giscard d’Estaing

n’a commis qu’une seule erreur : nommer le texte du traité “Constitution” ;

observa dans Le Figaro Alain Minc, animateur de l’émission « Face à Alain

Minc » sur la nouvelle chaîne Direct 8 de Vincent Bolloré. C’est précisément

cette dénomination qui a empêché une ratification par la voie parlementaire.

Le référendum est pareil à une “vérole” antidémocratique que la France aurait

propagée dans l’ensemble de l’Europe (25).» Pour les barons du journalisme,

la « voie parlementaire » eût été moins délicate et plus avantageuse. Moins

délicate : lors de la séance du Congrès, le 28 février 2005 à Versailles, le projet

de loi constitutionnelle préalable à la ratification du traité européen par voie

référendaire fut adopté par 91,70 % des suffrages exprimés, dont celui du

sénateur Serge Dassault, propriétaire d’une bonne partie des titres de la presse

française. Plus avantageuse : une fois l’affaire européenne bouclée dans le sens

escompté, celui d’une concurrence « libre et non faussée », la presse aurait

pu mijoter ses nouveaux dossiers sur les chances de Nicolas Sarkozy en 2007

et imaginer les péripéties qui l’opposeraient alors à Jacques Chirac, François

Hollande ou Jack Lang. Las, une amorce de révolte populaire oblige la plupart

des décideurs à serrer les rangs, à poser ensemble pour Paris Match, à défendte

avec le même entrain l’ « économie sociale de marché ». Et les commentateurs,

eux, doivent survoler à présent un texte amphigourique qui parle de monnaie,

de circulaires, de services « d’intérêt économique général »… Du sérieux, mais

tellement ennuyeux.

25. Alain Minc, Le Figaro, 11 avril 2005.

Ennuyeux, justement non. C’est un peu le problème. Là où les grands médias

attendaient de l’apathie, des généralités vite emballées sur la paix et le ciel

bleu d’Europe, l’intérêt devient vif, le savoir assuré et indocile : quand l’électeur

devait répondre « oui » avec autant de nonchalance unanimiste que les parlementaires,

il menace de faire le contraire. Mais ce ne peut être que par ignorance.

« Le référendum est tombé sur une France somnambule, se désole sur LCI

Claude Imbert, fondateur et éditorialiste du Point. Un système de démocratie

représentative eût été plus prudent. Vous avez un garçon qui bosse toute la

journée dans une usine à côté de Nancy. Il rentre tard le soir. J’aime autant vous

dire qu’il a envie de boire une bière, il ne va pas regarder la Constitution dans le

détail A quoi ça sert les Parlements (26) ?» Et, surtout, à quoi servent les éditorialistes

qui pensent comme les parlementaires, mais dans une proportion plus

massive encore ? Comme souvent, l’« adversaire » médiatique de Claude Imbert

partageait son sentiment. D’ailleurs, Jacques Julliard l’avait écrit dix-huit mois

plus tôt : « Faut-il soumettre à référendum le projet de Constitution européenne

issu de la convention Giscard ? Dans l’état actuel des choses, ma réponse est

non. » Et le directeur délégué du Nouvel Observateur ajoutait : « Le désir référendaire

correspond plus au fantasme rousseauiste du contrat inaugural qu’à un

véritable besoin démocratique (27). » La démocratie est en effet souvent moins

utile qu’un « débat » sur LCI.

