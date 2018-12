Serge Halimi : « Le capitalisme a ses charités, ses philanthropes dont la mission est d’enjoliver un système peu amène envers ceux qu’il ne comble pas de ses bienfaits…Le consensus humanitaire a la même utilité que les « débats » entre journalistes. Ils brassent du vent pour détourner l’orage. »

Le capitalisme a ses charités, ses philanthropes dont la mission est d’enjoliver

un système peu amène envers ceux qu’il ne comble pas de ses bienfaits. La

presse trône au premier plan de ces campagnes de blanchiment. Ainsi, Davos,

autrefois conclave des « global leaders » soucieux de « créer de la valeur » pour

leurs actionnaires, serait presque devenu un lieu de virée pour patrons copains

et citoyens. Les uns impatients de méditer sur la démocratie européenne sous

la houlette de Christine Ockrent ; les autres faisant à Sharon Stone l’obole de

quelques moustiquaires pour éradiquer le paludisme en Afrique. Les médias

adorent relayer ces grandes causes associant tout et chacun sans déranger rien

ni personne. Le consensus « humanitaire » a la même utilité que les « débats »

entre journalistes. Ils brassent du vent pour détourner l’orage.

LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE, 1997