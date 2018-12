Maurizio Blondet et cet attentat qui survient à point nommé (suite) : un rappel sur la courageuse lettre de Charles Millon et des généraux contre le pacte de Marrakech

13 généraux se méfient de Macron sur le pacte d’immigration.

https://www.minurne.org/billets/17610

Nous rapportons seulement que 13 généraux et un ancien ministre de la Défense ont écrit à Macron pour lui demander de ne plus avoir confiance en sa signature du pacte mondial pour la migration de l’ONU.

« Monsieur le Président », commence la lettre ouverte

« Vous êtes sur le point de signer, le 19 décembre, le » pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière « , qui établit un véritable droit à la migration. Il pourra s’imposer à notre législation nationale […].

« Il nous semble que la seule souveraineté qui restera en France consistera à ouvrir librement la voie à la réalisation des objectifs du pacte. Vous ne pouvez pas céder à cette nouvelle réduction de la souveraineté nationale sans un débat public, étant donné que 80% de la population française estime que l’immigration doit être bloquée ou réglementée de manière drastique. En décidant de signer ce pacte par vous-même, vous ajouterez une raison de révolte supplémentaire à la colère d’un peuple déjà maltraité. Vous seriez coupable de déni de démocratie, pour ne pas dire de trahison de la nation.

« En outre, les finances de notre pays sont sans tache et notre endettement augmente. Vous ne pouvez donc pas prendre le risque d’un appel à la migration, coûteux, sans avoir démontré auparavant que vous ne serez pas obligé de recourir à de nouvelles taxes pour répondre aux objectifs du pacte. D’autre part, vous devez pouvoir, en termes de sécurité, éliminer les conséquences liées à l’arrivée de populations non européennes. Enfin, vous ne pouvez pas ignorer que l’essence même du politicien est d’assurer la sécurité extérieure et l’harmonie intérieure. Or, cette harmonie ne peut être obtenue qu’à la condition de maintenir une certaine cohérence interne de la société, la seule capable de permettre «de vouloir ensemble», qui devient de plus en plus problématique aujourd’hui.

« L’Etat français se rend compte un peu tard qu’il est impossible d’intégrer trop de populations, de cultures totalement différentes, regroupées au cours des 40 dernières années dans des régions qui ne sont plus soumises aux lois de la République. Vous ne pouvez plus, tout seul, décider d’annuler nos références de civilisation et de nous priver de notre patrie charnelle. Nous vous demandons donc de différer la signature de ce pacte et de demander aux Français de se prononcer par référendum. Votre choix ne constitue pas un chèque en blanc « ..

Général Antoine MARTINEZ

Nous avons pris l’initiative du Général MARTINEZ contre l’adoption du pacte qui doit être approuvé par les États membres de l’UN 19 décembre prochain.

Charles MILLON – Ancien Ministre de la Défense

Général Marc BERTUCCHI

Général Philippe CHATENOUD

Général André COUSTOU

Général Roland DUBOIS

Général Daniel GROSMAIRE

Général Christian HOUDET

Général Michel ISSAVERDENS

Amiral Patrick MARTIN

Général Christian PIQUEMAL

Général Daniel SCHAEFFER

Général Didier TAUZIN

Colonel Jean Louis CHANAS

https://volontaires-france.fr/lappel-des-generaux-contre-marrakech/

https://www.maurizioblondet.it/24335-2/