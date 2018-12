Serge Halimi : « Noam Chomsky ne cesse de le répéter : l’analyse du dévoiement médiatique n’exige, dans les pays occidentaux, aucun recours à la théorie du complot. »

Noam Chomsky ne cesse de le répéter : l’analyse du dévoiement médiatique

n’exige, dans les pays occidentaux, aucun recours à la théorie du complot.

Un jour, un étudiant américain l’interroge : « J’aimerais savoir comment au

juste l’élite contrôle t’elle les médias ? » Il réplique : « Comment contrôle t’elle General Motors ? La question ne se pose pas. L’élite n’a pas à contrôler General Motors. Ça lui appartient (1).» En France, l’imbrication croissante entre les groupes industriels et les médias ramène le pays à la situation qu’il a connue sous la IIIème République. Cet état des choses, Albert Camus le décrivait en ces termes à la Libération : « L’appétit de l’argent et l’indifférence aux choses de la grandeur avaient opéré en même temps pour donner à la France une presse qui, à de rares exceptions près, n’avait d’autre but que de grandir la puissance de quelques-uns et d’autre effet que d’avilir la moralité de tous. Il n’a donc pas été difficile à cette presse de devenir ce qu’elle a été de 1940 à 1944, c’est-à-dire la honte du pays (2).» Le programme du Conseil national de la Résistance entendit remédier à cette déchéance en garantissant « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences étrangères ». Des ordonnances interdirent, par exemple, qu’un même individu possède ou contrôle plus d’un quotidien politique.

Les commémorations de la guerre délaissent en général cet aspect du combat des résistants, leur volonté que la Libération ne se résume pas à la restauration de l’ordre d’autrefois. Soixante ans plus tard, la vanité d’une telle espérance est consommée. Non seulement les gouvernements, de droite ou de gauche, n’ont rien entrepris pour prévenir le rétablissement du pouvoir des « puissances d’argent » sur l’information, mais ils lui ont permis de se concentrer sous la

coupe de groupes héréditaires : chez Dassault, Serge succéda à Marcel ; chez Bouygues, Martin prit la place de Francis. Un peu comme chez Lagardère, Arnaud a hérité de Jean-Luc et, chez Pinault, François s’est effacé au profit de François-Henri (3). Bernard Arnault, lui, a au moins pensé à sa fille, nommée au conseil d’administration de LVMH, en même temps qu’Hubert Védrine. Il lui a également offert un très beau mariage avec six ministres de la République dans le rôle de garçons d’honneur. Voir Marie Bénilde, « En France, une affaire de famille », Manière de voir, n° 80 («Combats pour les médias»), avril-mai 2005.

Des groupes comme Bouygues, Matra-Hachette, Vivendi, LVMH, Dassault, Bolloré sont ainsi devenus, dans les médias, les héritiers du Comité des forges de sinistre mémoire *.