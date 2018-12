Serge Halimi (2005) : Dorénavant, plus besoin de compter jusqu’à deux cents : à elles seules, une quinzaine de familles contrôlent environ 35 % de la capitalisation de la Bourse de Paris.

LES NOUVEAUX CHIENS DE GARDE : Dorénavant, plus besoin de compter jusqu’à deux cents : à elles seules, une

quinzaine de familles contrôlent environ 35 % de la capitalisation de la Bourse de Paris. On ne sera pas surpris d’apprendre que certains des potentats des médias (Bouygues, Dassault, Arnault, Pinault, Bolloré) figurent dans la liste.

En 2000, au moment de la « bulle Internet », la capitalisation boursière de TF1 (groupe Bouygues), Canal Plus (groupe Vivendi) et MG (groupe Bertelsmann) dépassait même celle de l’ensemble du secteur automobile français (9). Cinq ans plus tard, quand le magazine américain Fortune établit son classement annuel des individus les plus riches de la planète, il découvrit que plus de la moitié des dix premiers Français étaient investis dans le secteur de la communication : Bernard Arnault (17 milliards de dollars), Serge Dassault (7,8 milliards de dollars), François Pinault (5,9 milliards de dollars), Jean-Claude Decaux (5,4 milliards de dollars), Martin Bouygues (2,4 milliards de dollars), Vincent Bolloré (2,2 milliards de dollars) (10).

