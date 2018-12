En 1992, la campagne du référendum sur le traité deMaastricht répéta les « dérives » observées pendant la guerre du Golfe. Làencore, beaucoup de choses se conjuguèrent : la volonté d’encourager l’éliteéclairée qui construit l’avenir (« l’Europe») alors que le peuple ne saitqu’exhaler ses nostalgies, sa « xénophobie » et ses « peurs » ; la préférenceinstinctive pour les options du centre, surtout lorsqu’elles s’opposent auxextrêmes « populiste » et « nationaliste » ; enfin la place accordée aux avisdes experts et des intellectuels, eux aussi particulièrement sensibles auxressorts précédents. Intelligence contre irrationalité, ouverture contre repli,avenir contre passé, ordre contre meute : tous ces fragments d’un discoursméprisant de caste et de classe resurgirent au moment du référendum de mai 2005sur le traité constitutionnel européen.

1995, grèves sous Juppé :

Ce mouvement social aurait-il l’impudence de remettre en cause vingt années de pédagogie de la soumission ? Alain Minc, président du conseil de surveillance du Monde, s’exprima aussi dans Le Figaro : « Dans ce monde en apparence unifié par les modes de vie et les marchés financiers [sic], il demeure une spécificité française… le goût du spasme. » Pour les décideurs, conseilleurs et experts investis du pouvoir de définir la « rationalité », les grèves ne pouvaient en effet représenter qu’un « coup de lune » (Claude Imbert), une « grande fièvre collective » (Alain Duhamel), une « fantasmagorie » (Franz- Olivier Giesbert), un « carnaval » (Guy Sorman), une « part de folie » (Bernard-Henri Lévy), une « dérive schizophrénique » (François de Closets). Car le « rêve » des modérés, celui d’une « République du centre * » plus germanique que latine, venait de dresser contre lui des millions de manifestants « mentalement décalés ».