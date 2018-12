Européennes : la Marine française prend le large mais le Nicolas fait le grand pont. Il va leur falloir passer la camisole de force – ou de farce- à la France résistante.

Selon une nouvelle enquête Ipsos pour le quotidien L’Opinion, Marine Le Pen est toujours en tête des intentions de vote aux élections européennes de mai prochain. Nicolas Dupont-Aignan talonnerait désormais La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Le Rassemblement national (RN), crédité de 24% des intentions de vote, arriverait largement en tête des élections européennes, devant La République en Marche (18%), si le scrutin avait lieu le 16 décembre, selon un sondage Ifop diffusé ce 13 décembre.

La liste RN progresse ainsi de deux points en un mois et de quatre par rapport au mois d’octobre. Celle de LREM alliée au MoDem recule pour sa part d’un point sur un mois et en perd deux depuis octobre.

Dupont-Aignan talonne Mélenchon

Le duo de tête devance nettement la liste des Républicains (LR), qui recule à 11% (-2 en un mois) et celle de La France Insoumise (9%, -1), selon cette enquête pour le quotidien L’Opinion.

La liste Debout la France (8%, +2) et celle d’Europe Ecologie Les Verts (8%, +1) font jeu égal, tandis que celle du Parti socialiste dévisse à 4,5% (-1,5). Elle est désormais talonnée par celle de Générations (3,5%, +1), devant les centristes de l’UDI (3%, -1). Le sondage réalisé avant les annonces sociales d’Emmanuel Macron ne proposait pas une éventuelle liste Gilets jaunes pour le scrutin.

UPR et Patriotes ferment la marche avec moins de 1%

Viennent ensuite, ex aequo, la liste du Parti communiste (2,5%, +0,5) et Résistons conduite par Jean Lassalle (2,5%, +0,5), qui devancent celles des Patriotes de Florian Philippot, stable à 1%, et de l’UPR (0,5%, -0,5).

Le scrutin européen doit avoir lieu dans plus de cinq mois, fin mai 2019. Ce sondage a été réalisé en ligne du 7 au 10 décembre auprès de 938 personnes de 18 ans et plus inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas, avec une marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.

Lire aussi : Le Pacte de Marrakech sur les Migrations : l’ingérence de l’ONU dans les affaires d’Etats souverains