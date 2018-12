Grasset : « Le Système vit au rythme oppressant du “complot” toujours décrit et débusqué chez l’ennemi et dont il est la tendre et virginale victime, que ce soit le Russe, le Déplorable ou le Gilet-Jaune, Bannon, Assad, l’hyper-ultra-droite du samedi, éventuellement et s’il le faut Hitler lui-même… »

Car aujourd’hui en effet, il importe absolument d’insister là-dessus et si on ne l’a pas remarqué on devrait y songer, il se trouve que les élitesSystème et les direction-Système sont les plus grosses consommatrices de “complot” ; non plus sous forme de “théorie” mais bien sous forme opérationnelle, et l’on connaît bien les grands domaines d’exercice de cette nouvelle fonction ; que ce soit le Russiagate et l’antirussisme, l’alerte auxFakeNews ou la censure maquillée en vertu postmoderne de défense des “valeurs”, et plus récemment oserions-nous risquer, que ce soit les Gilets-Jaunes eux-mêmes, – tout cela n’est que “complots” sans fin dénoncés par le Système, produits par lui, débités comme sur une chaîne automatisée qui cracherait ses smartphones et ses I-phones. Le Système vit au rythme oppressant du “complot” systématiquement décrit et débusqué chez l’ennemi et dont il est la tendre et virginale victime, – que ce soit, pour ce qui est du comploteur et qu’importe d’ailleurs, – que ce soit le Russe, le Deplorable ou le Gilet-Jaune, Bannon, Assad, l’hyper-ultra-droite du samedi, éventuellement et s’il le faut Hitler lui-même…

Comme on l’a compris à telle et telle allusions, la crise des Gilets-Jaunes n’échappe aucunement à la règle, et sans aucun doute on l’a vu comme une lueur aveuglante, presque le bouquet d’un feu d’artifice, lors de la dernière semaine précédant le “quatrième samedi”, soit le 8 décembre. Il ne fut question que d’état d’urgence, du déploiement de forces de l’ordre jusqu’à des unités militaires, d’un pouvoir en état de siège, tout cela en raison de rumeurs de plus en plus effrayantes et précises de tentatives de coups d’État, d’attaque révolutionnaire et séditieuse contre l’Élysée, etc., et ces bruits contre lesquels les autorités se gardèrent bien d’opposer quelque démenti que ce soit… Au contraire, la chose avait été bien préparée par diverses interventions officielle, où les GJ étaient traités de “factieux” et leurs gilets identifiés comme “bruns” plutôt que “jaunes”. On aurait trouvé toutes ces traces des orages catastrophiques à venir sur un succédané du site d’Alex Jones qu’il y aurait eu un hurlement collectif des élitesSystème pour obtenir sa tête, à ce propagateur de la “théorie du complot”.

Pour illustrer ce cheminement, voici un texte de Arnaud Benedetti, sur Figaro-Vox du 10 décembre, sous le titre de « La colère des “gilets jaunes” suscite la “grande peur des bien-pensants ” dont parlait Bernanos »… Dans ce cas, le complot se nomme storytelling, et bien entendu il est le fait du gouvernement par le biais de sa communication, avec l’aide des élitesSystème à la manœuvre médiatique. L’art (?) consiste à “comploter” par la “com’” l’existence d’un complot contre soi (soi, c’est-à-dire l’État macronien, ce “l’État c’est moi” de Macron) ; un “complot” où les GJ aura éventuellement leur part nous abstenons-nous de dire à haute voix, peut-être/peut-être pas en tant que “comploteurs”, dans tous les cas en tant que “facilitateurs de complot” ; pour mieux contempler le soir du 8 décembre et au bout de 89 000 policiers, gendarmes et CRS, et pouvoir enfin proclamer : “Voyez ce que notre habileté extrême et notre vertu démocratique dans l’art de protéger La-République nous a évités puisque nous voici tous, sains et saufs.. N’oubliuez pas de bien voter, en mai prochain”.

