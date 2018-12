Migrations : Alex Newman répond à l’élite globale devenue siphonnée

Leur deuxième idée a été de dire : nous enavons besoin car nous n’avons pas assez de monde pour faire le travailnécessaire. En Europe la population est trop vieille, il n’y a pas eu assez debébés, les retraites vont s’effondrer. Mais voilà une nouvelle tromperiemassive et gigantesque ! La quasi-totalité des études qui se sontintéressées à cette question constatent que ces nouveaux arrivants vont peserindéfiniment sur le contribuable à l’avenir. Il n’y a pas de moment où l’onpeut se dire qu’après, disons, 20 ans, ils seront devenus contributeurs nets auTrésor public. Pour autant que nous puissions savoir, c’est en tout cas ce queje pense, il y aura indéfiniment un déficit net du trésor. Si vous vous faitesdes soucis à propos de votre future retraite, ou sur le point de savoirqui fera le travail que les Allemands, les Français ou les Américains refusent,c’est que vous avez été pris pour un pigeon. Il ne s’agit en aucun cas d’unebonne solution à ces problèmes. L’automatisation pourrait en régler certains,tout comme le fait d’avoir davantage d’enfants – mais il faudrait arrêter defaire du lavage de cerveau parmi les jeunes en leur expliquant qu’ils aggraventle réchauffement global, et tout ce qu’on leur raconte à l’école. C’est nousqui sommes trompés dans cette affaire… Après,ils racontent qu’ils aiment la diversité ! Incroyable ! Ils éliminentl’authentique diversité et après ils nous disent qu’ils aiment la diversité…

