http://www.unz.com/runz/averting-world-conflict-with-china/

Principaux extraits :

Bien que nos principaux médias aient certainement couvert cette histoire importante, y compris des articles de première page du New York Times et du Wall Street Journal, je doute que la plupart des lecteurs américains reconnaissent pleinement l’extraordinaire gravité de cet incident international et son potentiel de modification du cours du monde. l’histoire. Comme l’a noté un chercheur, aucun événement depuis l’ attentat à la bombe délibéré de l’Amérique contre l’ambassade de Chine à Belgrade en 1999 , qui a tué plusieurs diplomates chinois, n’a autant scandalisé le gouvernement chinois et sa population. Jeffrey Sachs de Colombie a correctement décrit cette situation comme «une déclaration de guerre américaine presque contre le monde des affaires en Chine».

En fait, l’analogie la plus étroite qui me vienne à l’esprit est celle de l’enlèvement du Premier ministre du Liban par le prince Mohammed bin Salman, d’Arabie saoudite, plus tôt cette année et de le tenir en otage. Plus tard, il a fait de même avec plus de succès avec des centaines de ses sujets saoudiens les plus riches, extorquant une rançon d’environ 100 milliards de dollars à leurs familles avant de finalement les libérer. Il aurait peut-être fini par se surpasser lorsque le chroniqueur du Washington Post , Jamal Khashoggi, dissident saoudien, a été tué et démembré par une scie à os à l’ambassade saoudienne en Turquie.

Nous devrions en fait être un peu reconnaissants au prince Mohammed, car sans lui l’Amérique aurait clairement le gouvernement le plus fou du monde. En l’état actuel des choses, nous sommes simplement liés pour la première fois.

Depuisla fin de la guerre froide, le gouvernement américain est devenu de plus enplus délirant, se considérant comme l’hégémon suprême du monde. Enconséquence, les tribunaux américains locaux ont commencé à imposer degigantesques sanctions financières aux pays étrangers et à leurs grandesentreprises, et je suppose que le reste du monde se lasse de cette mauvaiseconduite. De telles actions peuvent peut-être encore être prises contreles États vassaux vénérables de l’Europe, mais selon la plupart des mesuresobjectives, la taille de l’économie réelle de la Chine a dépassé celle desÉtats-Unis il ya plusieurs années et est maintenant beaucoup plus grande ,tout en affichant un taux de croissance beaucoup plus élevé.croissance. Nos médias grand public totalement malhonnêtes occultentrégulièrement cette réalité, mais cela reste néanmoins vrai.

Et Moon of Alabama :

La stratégie actuelle des États-Unis consiste à restreindre l’accès de la Chine aux marchés étrangers, aux technologies de pointe, aux services bancaires mondiaux et à l’enseignement supérieur. Bien que cela puisse pour un moment ralentir l’ascension de la Chine, à long terme cela la renforcera encore davantage. Au lieu de s’intégrer dans l’économie mondiale, elle développera ses propres capacités et systèmes internationaux.Les États-Unis peuvent temporairement gêner le fournisseur d’équipement de télécommunication Huawei en lui refusant l’accès aux puces conçues aux États-Unis. Ils le feront probablement. Mais cela ne fera qu’inciter Huawei à lancer sa propre production de puces. Dans quelques années, elle sera de retour et surpassera les entreprises américaines avec des produits encore meilleurs et moins chers.C’est typique des États-Unis actuels de rechercher un avantage à court terme tout en ignorant les effets négatifs à long terme de leur action. C’est l’une des principales raisons de la montée en puissance de la Chine et de sa future suprématie.