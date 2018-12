Le bourgeois est un homme solitaire. Son univers est un monde abstraitde machineries, de rapports économiques, juridiques et moraux. Il n’a pas decontact avec les objets réels : pas de relations directes avec les hommes.Sa propriété est abstraite. Il est loin des événements. Il est dans son bureau,dans sa chambre, avec la petite troupe des objets de sa consommation : safemme, son lit, sa table, ses papiers, ses livres. Tout ferme bien. Lesévénements lui parviennent de loin, déformés, rabotés, symbolisés. Il aperçoitseulement des ombres. Il n’est pas en situation de recevoir directement leschocs du monde. Toute sa civilisation est composée d’écrans, d’amortisseurs.D’un entrecroisement de schémas intellectuels. D’un échange de signes. Il vitau milieu des reflets. Toute son économie, toute sa politique aboutissent àl’isoler. La société lui apparaît comme un contexte formel de relationsunissant des unités humaines uniformes.

La Déclaration des Droits de l’Homme est fondée sur cette solitude qu’elle sanctionne. Le bourgeois croit au pouvoir des titres et des mots, et que toute chose appelée à l’existence sera, pourvu qu’elle soit désignée : toute sa pensée est une suite d’incantations. Et en effet pour un homme qui n’éprouve pas effectivement le contact de l’objet, par exemple les malheurs de l’injustice, il suffit de croire que la Justice sera : elle existe déjà pour lui dès qu’il la pense. Il n’y a pas un écart douloureux entre ce qu’il éprouve et ce qu’il pense. Car sa vie n’est pas moins abstraite et solitaire que sa pensée. Un abîme ne sépare point son être privé et sa personne morale. Les Droits de l’Homme expriment assez complètement le peu de réalité qu’il possède. Marx a donné des descriptions admirables de cet Homme bourgeois « membre imaginaire d’une souveraineté imaginaire, dépouillé de sa vie réelle et individuelle et rempli d’une généralité irréelle ».[21]

Mais cette solitude, cette vanité de la vie bourgeoise inclinent cet homme perdu, cet homme fantôme, à l’orgueil de soi. Il doit se contenter de lui-même. Il doit trouver en lui-même, en lui seul les clefs, les preuves de sa vie de monade. Il ne se peut pas à la rigueur qu’un être s’accommode de n’être pas. Dans son univers où rien n’arrive réellement, il doit avoir, pour continuer à vivre, l’illusion qu’il se passe quelque chose. Mais l’intelligence est justement le seul élément de l’homme qui puisse se développer pour soi. La pauvreté réelle de la vie bourgeoise permit aux jeux de l’esprit une prolifération autonome. L’intelligence bourgeoise se développa comme un cancer.