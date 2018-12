Parenthèse pour souffler : Anwen et les bois sacrés

Anwen a ajouté un commentaire sur El Khidr, étude sur les figures de l’homme vert en ésotérisme islamique et traditionnel

El Khidr, étude sur les figures de l’homme vert en ésotérisme islamique et traditionnel D’un blog ami, envoyé par Franz …

À côté des Temples des déesses existait un Bois sacré.

C’est que l’enseignement de la Cosmologie donné dans le Temple était complété par un enseignement des sciences naturelles donné dans le Bois sacré.

Ce Bois est sacré parce qu’on y enseigne l’origine végétale de l’homme et les lois de son évolution, et, pour démontrer ces idées abstraites, on montre à l’étudiant l’Arbre de vie, conservé avec soin, jamais mutilé, afin de pouvoir observer en lui les phases de l’évolution qu’il traverse et qui sont fidèlement reproduites par l’embryon qui se forme dans l’utérus maternel en repassant par les étapes de la vie végétale.

Des nymphes appelées Hamadryades avaient la garde des arbres et empêchaient de les couper. On disait qu’elles naissaient et mouraient avec l’arbre dont la garde leur était confiée.

Le culte de l’Arbre est resté dans toutes les traditions, mais on n’en comprend plus la haute portée philosophique. L’arbre révèle les puissances de la Nature. L’homme était arbre avant d’être devenu homme.

On dit l’Arbre de la science parce qu’il contient en lui tout le mystère de l’évolution et des lois biologiques. Qui connaît ces lois possède la science.

Les familles des castes supérieures avaient leur arbre sacré qu’on soignait religieusement. De là est venue cette expression : l’arbre généalogique.

Les Hindous avaient édicté des peines sévères contre ceux qui endommageaient les arbres.

Les Athéniens punissaient de mort quiconque osait couper des branches aux arbres des Bois sacrés ou des cimetières.

L’histoire de la Genèse étant ce qu’il y a de plus universellement répandu, il faut, pour rectifier les erreurs qu’elle contient, expliquer la vérité dans la langue comprise de tous. Cependant, l’entreprise est difficile. L’origine de l’homme étant au début de toutes les connaissances, c’est l’origine de l’homme qu’il faut d’abord généraliser.

Et comment vulgariser une étude qui est la science la plus élevée, la plus abstraite, qui repose sur des faits que l’étude approfondie des sciences naturelles seule fait connaître ? Essayons cependant de vaincre cette difficulté et de tout expliquer en supprimant les termes scientifiques, tâchons de simplifier les faits et de les présenter à l’esprit sous la forme la plus saisissante.

Suite : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/06/nos-veritables-origines-nos-racines.html

