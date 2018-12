Pourquoi l’immonde, Le Monde, pardon, défend pognon et mondialisation (Serge Halimi)

« Ce « monde de l’argent », Jean-Marie Colombani et Edwy Plenel se sont ensuite employés à ce qu’il dispose d’un supplément hebdomadaire. En mars 2001, ce fut Le Monde Argent. Ses lecteurs ne constituent pas, loin s’en faut, un échantillon représentatif de la société française : 56 % sont des inactifs (essentiellement des retraités détenteurs de placements financiers), 1 % seulement se déclarent agriculteur ou artisan ou ouvrier (44). Un marquage social aussi caricatural ne semble pas embarrasser le journal de référence puisque quand il consacra, en juin 2004, un cahier spécial de huit pages à la présentation de ses comptes, il se vanta de disposer d’ « un public de décideurs » ; « Le Monde est le quotidien le plus lu par les foyers à hauts revenus (Plus de 52000 euros par an). » Il faut espérer que les annonceurs ont apprécié cette information. C’est d’abord à eux, pas aux lecteurs, qu’elle était destinée, réhabilitant à sa manière la logique censitaire de la monarchie de Juillet. Mais ne faut-il pas disposer d’un patrimoine pour avoir des valeurs à défendre ? »

Les nouveaux chiens de garde, édition de 2005 (Amazon.fr)